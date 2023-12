Hans Weber: "O título de campeão do mundo continua a ser o objetivo"

Hans Weber tinha uma mão no título do Campeonato do Mundo de Ice Speedway de 2022. Depois da lesão sofrida no início deste ano, o bávaro está novamente em forma e quer atacar em pleno na época de 2024.

"Estou em forma e já não tenho quaisquer restrições na mão", disse Hans Weber, que se lesionou numa corrida da liga na Suécia em janeiro de 2023, ao SPEEDWEEK.com. "Também não tive quaisquer restrições reais em Inzell, mas não resultou. Foi dois meses após a operação e eu tinha esperança até ao fim. Ainda estava bastante confiante nos treinos, mas uma corrida é outra coisa e provou-se que estava errado."

O verão proporcionou uma oportunidade de recuperação e, em dezembro, o "Eishans" pôde completar um campo de treino intensivo e passou 13 dias em viagem na Suécia. Treinou com Benedikt Monn e outros em Örnsköldsvik, sob temperaturas de dois dígitos negativos. "Os seis dias de treino foram óptimos para mim e para o Beni. Já não sinto nada da minha lesão na mão e sinto-me seguro na bicicleta. Passados alguns dias, deram-nos as chaves do estádio, tratámos nós próprios da preparação do gelo e tivemos condições fantásticas. Aproximei-me um pouco mais do limite de dia para dia e não caí durante algumas centenas de voltas."

Weber regressou à Alemanha de avião antes do Natal e viajará novamente para a Suécia após a viragem do ano. "Depois de mais rondas de testes, as primeiras corridas da Superliga Sueca terão lugar a 5 de janeiro em Östersund e a 6 de janeiro em Strömsund. Eu vou voltar a correr pelo Strömsund e o Benedikt Monn pelo Gävle. Provavelmente, ficaremos em Örnsköldsvik até às eliminatórias do Campeonato do Mundo, a 27 de janeiro".

No período que antecede as eliminatórias do Campeonato do Mundo, está previsto um total de cinco corridas para a liga sueca, a fim de se pôr em forma para a importante corrida de qualificação para o Campeonato do Mundo. Apesar de dois anos difíceis, Eishans continua a perseguir objectivos ambiciosos. "Continuo a querer o título de Campeão do Mundo", afirma o bávaro. "Se já não tivesse um objetivo, não precisaria de correr. É uma pena brutal que os russos não estejam lá. Temos de ser realistas e perceber que o título com a participação russa é uma coisa incrivelmente difícil."