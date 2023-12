Benedikt Monn: ¿mecánico o sucesor en el Campeonato del Mundo después de todo?

Tercero en el Campeonato de Alemania, entre los diez primeros en el Campeonato de Europa y como reserva en el Campeonato del Mundo de Inzell, Benedikt Monn acabó 14º en la primavera de 2023. Teniendo en cuenta que este piloto de 26 años no lleva mucho tiempo en la velocidad sobre hielo y que tuvo que competir en sus primeros años en pleno periodo restrictivo del coronavirus, su palmarés es impresionante.

"No estuve muy contento con mi actuación en Inzell porque las cosas más sencillas no funcionaron. También hubo un poco de nerviosismo", dijo Monn, recordando el gran evento de velocidad sobre hielo en Baviera para SPEEDWEEK.com. "La velocidad estuvo bien, pero las salidas fueron desastrosas. Hemos estado trabajando en ello desde entonces".

Para preparar la temporada sobre hielo, que arranca el primer fin de semana de enero con las carreras de la liga sueca, Monn viajó a Suecia con su patrocinador Hans Weber antes de Navidad y pudo probar y entrenar a fondo. "Me adapté bastante bien y las cosas que probamos funcionaron", resume positivamente. "Sólo hicimos algunos cambios menores en la moto, como la tapa del embrague y la posición de la estribera".

Tras el cambio de año, Monn viajará de nuevo a Suecia junto con Hans Weber. "Las carreras son siempre el mejor entrenamiento", dice Benedikt. "Sin la liga sueca, las cosas pintan bastante mal, así que estoy muy contento de poder correr allí. Hans me ha ayudado mucho para poder correr con el Gävle. Ya ha corrido antes para el Gävle y ha hecho el contacto. Cuando Hans estuvo en Rusia, pude correr allí gracias a él. El club me dio la oportunidad, aunque no estaba al nivel que estoy ahora".

Una vez terminadas las carreras de la liga sueca, Monn se quedará en Suecia con Hans Weber y espera poder participar en la prueba clasificatoria del Campeonato del Mundo, que se celebrará en Örnsköldsvik a finales de enero. "Seré el mecánico de Hans y, si ocurre algo, podré intervenir en poco tiempo", afirma el reserva general alemán.