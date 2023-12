Benedikt Monn : mécanicien ou remplaçant pour le championnat du monde ?

Troisième au championnat d'Allemagne, dans le top 10 au championnat d'Europe et réserviste au championnat du monde d'Inzell, Benedikt Monn s'est classé 14e au printemps 2023. Pour le jeune homme de 26 ans, qui ne pratique pas le speedway sur glace depuis longtemps et qui a dû disputer ses premières années au milieu de la période restrictive de Corona, son bilan est tout à fait honorable.

"Je n'étais pas très satisfait de ma performance à Inzell, car les choses les plus simples n'ont pas fonctionné. Ensuite, il y a eu un peu de nervosité", a déclaré Monn à SPEEDWEEK.com en revenant sur le grand événement de speedway sur glace en Bavière. "La vitesse était correcte, mais les départs étaient catastrophiques. Nous avons travaillé sur ce point depuis".

Pour se préparer à la saison sur glace, qui débutera le premier week-end de janvier avec les courses de la ligue suédoise, Monn et son sponsor Hans Weber ont séjourné en Suède avant Noël et ont pu effectuer de nombreux tests et s'entraîner. "Je suis plutôt bien rentré et les choses que nous avons essayées fonctionnent", a-t-il déclaré. "Nous n'avons changé que peu de petites choses pertinentes sur la moto, comme le couvercle d'embrayage et la position du repose-pied".

Après la nouvelle année, Monn se rendra à nouveau en Suède en compagnie de Hans Weber. "Les courses sont toujours le meilleur entraînement", sait Benedikt. "Sans la ligue suédoise, les choses semblent plutôt minces, je suis très content de pouvoir y courir. Hans m'a beaucoup aidé pour que je puisse courir pour Gävle. Il a déjà couru pour Gävle par le passé et a établi le contact. À l'époque où Hans était en Russie, j'avais déjà pu skier là-bas grâce à lui. Le club m'a donné ma chance, même si je n'avais pas encore le niveau d'aujourd'hui".

Une fois les courses de la ligue suédoise terminées, Monn restera en Suède avec Hans Weber dans l'espoir d'être repêché pour la phase de qualification pour la Coupe du monde qui aura lieu fin janvier à Örnsköldsvik. "Je serai mécanicien chez Hans et s'il y avait quelque chose, je pourrais intervenir à la dernière minute", explique la réserve générale allemande.