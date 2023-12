Benedikt Monn: meccanico o successore nel Campionato del Mondo?

Terzo nel Campionato tedesco, nella top ten del Campionato europeo e come riserva nel Campionato mondiale di Inzell, Benedikt Monn si è classificato 14° nella primavera del 2023. Considerando che il ventiseienne non pratica lo speedway su ghiaccio da molto tempo e che ha dovuto gareggiare per i primi anni nel bel mezzo del periodo restrittivo del coronavirus, il suo record è impressionante.

"Non sono stato molto contento della mia prestazione a Inzell perché le cose più semplici non hanno funzionato. Poi c'era anche un po' di nervosismo", ha detto Monn, ripensando al grande evento di velocità su ghiaccio in Baviera per SPEEDWEEK.com. "La velocità era buona, ma le partenze erano disastrose. Da allora ci stiamo lavorando".

Per prepararsi alla stagione su ghiaccio, che prenderà il via il primo fine settimana di gennaio con le gare del campionato svedese, Monn si è recato in Svezia con il suo sponsor Hans Weber prima di Natale e ha potuto effettuare numerosi test e allenamenti. "Mi sono trovato abbastanza bene e le cose che abbiamo provato hanno funzionato", ha riassunto positivamente. "Abbiamo apportato solo alcune piccole modifiche alla moto, come il coperchio della frizione e la posizione della pedana".

Dopo la fine dell'anno, Monn si recherà nuovamente in Svezia insieme ad Hans Weber. "Le gare sono sempre il miglior allenamento", dice Benedikt. "Senza il campionato svedese, le cose si prospettano piuttosto tristi, quindi sono molto felice di poter correre lì. Hans mi ha aiutato molto a correre per il Gävle. Ha già corso per il Gävle e ha stabilito il contatto. Quando Hans era in Russia, sono riuscito a correre lì grazie a lui. Il club mi ha dato la possibilità, anche se non ero al livello di oggi".

Una volta terminate le gare del campionato svedese, Monn resterà in Svezia con Hans Weber e spera di poter partecipare alle qualificazioni per il Campionato del Mondo che si terranno a Örnsköldsvik alla fine di gennaio. "Sarò il meccanico di Hans e se dovesse succedere qualcosa, potrò intervenire con poco preavviso", dice la riserva generale tedesca.