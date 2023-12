Benedikt Monn: Mecânico ou, afinal, sucessor do Campeonato do Mundo?

Benedikt Monn já efectuou uma sessão de treino na Suécia. Após a viragem do ano, o piloto de 26 anos viajará novamente para o extremo norte na esperança de garantir um lugar à partida no Campeonato do Mundo de Ice Speedway.

Terceiro no Campeonato da Alemanha, entre os dez primeiros no Campeonato da Europa e como reserva no Campeonato do Mundo em Inzell, Benedikt Monn terminou em 14º lugar na primavera de 2023. Tendo em conta que o jovem de 26 anos não anda na pista de gelo há muito tempo e que teve de competir nos seus primeiros anos em pleno período de restrições devido ao coronavírus, o seu registo é impressionante.

"Não fiquei muito satisfeito com o meu desempenho em Inzell porque as coisas mais simples não funcionaram. Depois, houve também um pouco de nervosismo", disse Monn, fazendo uma retrospetiva do grande evento de velocidade no gelo na Baviera para o SPEEDWEEK.com. "A velocidade foi boa, mas as partidas foram desastrosas. Temos estado a trabalhar nisso desde então."

Para se preparar para a época de gelo, que começa no primeiro fim de semana de janeiro com as corridas da liga sueca, Monn viajou para a Suécia com o seu patrocinador Hans Weber antes do Natal e pôde testar e treinar bastante. "Entrei muito bem e as coisas que tentámos funcionaram", resumiu de forma positiva. "Fizemos apenas algumas pequenas alterações na moto, como a tampa da embraiagem e a posição do apoio para os pés."

Após a viragem do ano, Monn vai viajar novamente para a Suécia juntamente com Hans Weber. "As corridas são sempre o melhor treino", diz Benedikt. "Sem a liga sueca, as coisas parecem bastante sombrias, por isso estou muito contente por poder correr lá. O Hans ajudou-me muito a poder correr pelo Gävle. Ele já correu pelo Gävle antes e fez o contacto. Quando o Hans esteve na Rússia, pude correr lá graças a ele. O clube deu-me a oportunidade, apesar de eu não estar ao nível que estou hoje".

Uma vez terminadas as corridas da liga sueca, Monn vai ficar na Suécia com Hans Weber e espera avançar para a ronda de qualificação do Campeonato do Mundo em Örnsköldsvik, no final de janeiro. "Vou ser o mecânico do Hans e, se acontecer alguma coisa, posso intervir a curto prazo", diz o reserva geral alemão.