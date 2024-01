L'équipe Inn-Isar se prépare pour le début de la ligue

Après les fêtes de Noël, l'équipe bavaroise Inn-Isar-Racing est partie en direction de la Suède pour se préparer aux courses de la ligue suédoise. Depuis, l'équipe s'entraîne à Örnsköldsvik et a pris ses quartiers à Husum (S), sur la côte de la Baltique.

"Nous avons été accueillis très chaleureusement", déclare le chef d'équipe Christian Platzer, "jusqu'à présent, tout se passe sans problème, nous avons des conditions top à Örnsköldsvik et un super entraînement. Niclas Wattmann, Bertil Söderlind et tout l'ÖMK Rundbana veillent à ce que les conditions soient optimales et nous avons les clés du paddock et du clubhouse. Pour nous, tout est parfait".

Depuis le premier jour déjà, on s'entraîne intensivement sur la piste glacée et l'entraînement à la bande de départ n'est pas non plus négligé, comme le rapporte Platzer. Platzer poursuit : "Le premier jour, nous étions cinq et le deuxième jour, il y avait même onze coureurs. Lors de l'entraînement sur la bande de départ, les groupes montaient et descendaient en fonction des points forts des coureurs. Le vainqueur de chaque course rejoignait les coureurs les plus forts, le dernier descendait. Après quatre tours, les garçons allaient encore une fois sur le tapis roulant pour deux tours supplémentaires".

Après les journées d'entraînement, l'équipe se rassemble toujours à Husum, où une maison a été louée. L'équipe passe beaucoup de temps ensemble, ce à quoi tous attachent beaucoup d'importance. Platzer : "Nous y dormons, nous avons notre physiothérapeute avec nous qui s'occupe des coureurs et le soir, nous cuisinons ensemble, ce qui permet à l'équipe de se souder, ce qui est très important pour nous".

Vendredi prochain, l'équipe Inn-Isar-Racing, composée de Markus Jell, Max et Maximilian Niedermeier ainsi que Phillip Lageder, entrera en lice dans la ligue suédoise. Jusqu'au 14 janvier, cinq courses de la compétition par équipe sont au programme.

Dates de la Superligue suédoise :

5 janvier Östersund

6 janvier Strömsund

7 janvier Örnsköldsvik

13 janvier Gävle

14 janvier Bollnäs