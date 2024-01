La squadra Inn-Isar si prepara per l'inizio del campionato

Dopo il 2023, l'Inn-Isar Racing Team tornerà a schierare una squadra nel campionato svedese quest'inverno. La squadra si sta allenando a Örnsköldsvik, in Svezia, per prepararsi.

Dopo le vacanze di Natale, il team bavarese Inn-Isar Racing è partito per la Svezia per prepararsi alle gare del campionato svedese. Da allora, il team si è allenato a Örnsköldsvik e si è trasferito in un alloggio a Husum (S), sulla costa baltica.

Siamo stati accolti calorosamente", afferma il team manager Christian Platzer, "finora sta andando tutto liscio, abbiamo condizioni ottimali a Örnsköldsvik e un ottimo allenamento". Niclas Wattmann, Bertil Söderlind e tutto l'ÖMK Rundbana ci stanno offrendo condizioni ottimali e abbiamo le chiavi del paddock e della clubhouse. È tutto perfetto per noi".

Sin dal primo giorno si sono svolti allenamenti intensivi sulla pista ghiacciata e Platzer riferisce che anche l'allenamento sulla linea di partenza non è stato trascurato. Platzer continua: "Eravamo in cinque il primo giorno e in undici il secondo. Durante l'allenamento sulla linea di partenza, siamo saliti e scesi in gruppi in base alla forza dei corridori. Il vincitore di ogni manche si univa ai corridori più forti e l'ultimo scendeva. Dopo quattro giri, anche i ragazzi sono andati al nastro per altri due giri".

Dopo le giornate di allenamento, la squadra si riunisce sempre a Husum, dove ha affittato una casa. La squadra trascorre molto tempo insieme, il che è molto importante per tutti. Platzer: "Dormiamo lì, abbiamo con noi il nostro fisioterapista che si prende cura dei corridori e cuciniamo insieme la sera, in modo che la squadra cresca insieme, cosa molto importante per noi".

Venerdì prossimo, l'Inn-Isar Racing Team con Markus Jell, Max e Maximilian Niedermeier e Phillip Lageder inizierà a correre nel campionato svedese. Fino al 14 gennaio sono in programma cinque gare della competizione a squadre.

Date della Super League svedese:

5 gennaio Östersund

6 gennaio Strömsund

7 gennaio Örnsköldsvik

13 gennaio Gävle

14 gennaio Bollnäs