A equipa do Inn-Isar prepara-se para o início do campeonato

Após as férias de Natal, a equipa bávara Inn-Isar Racing partiu para a Suécia para se preparar para as corridas da liga sueca. Desde então, a equipa tem treinado em Örnsköldsvik e mudou-se para um alojamento em Husum (S), na costa do Báltico.

"Fomos muito bem recebidos", diz o chefe de equipa Christian Platzer, "até agora tem corrido tudo bem, temos as melhores condições em Örnsköldsvik e um excelente treino. Niclas Wattmann, Bertil Söderlind e toda a ÖMK Rundbana estão a proporcionar as melhores condições e nós temos as chaves do paddock e da sede do clube. É tudo perfeito para nós".

Desde o primeiro dia que têm sido realizados treinos intensivos na pista gelada e Platzer refere que os treinos na linha de partida também não foram descurados. Platzer continua: "Éramos cinco no primeiro dia e onze no segundo. Durante o treino na linha de partida, subimos e descemos em grupos de acordo com os pontos fortes dos pilotos. O vencedor de cada eliminatória juntava-se aos pilotos mais fortes e o último descia. Depois de quatro voltas, os rapazes também foram para o cinto para mais duas voltas".

Após os dias de treino, a equipa reúne-se sempre em Husum, onde alugaram uma casa. A equipa passa muito tempo junta, o que é muito importante para todos. Platzer: "Dormimos lá, temos o nosso fisioterapeuta connosco para cuidar dos ciclistas e cozinhamos juntos à noite, para que a equipa cresça em conjunto, o que é muito importante para nós."

Na próxima sexta-feira, a Inn-Isar Racing Team, com Markus Jell, Max e Maximilian Niedermeier e Phillip Lageder, começa a correr na liga sueca. Até 14 de janeiro, o programa prevê um total de cinco corridas na competição por equipas.

Datas da Superliga Sueca:

5 de janeiro Östersund

6 de janeiro Strömsund

7 de janeiro Örnsköldsvik

13 de janeiro Gävle

14 de janeiro Bollnäs