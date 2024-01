Ligue suédoise : Strömsunds s'impose avec Zorn et Weber

L'équipe de Strömsunds a remporté la course d'ouverture de la ligue suédoise de speedway sur glace. Cinquième, l'équipe Inn Isar Racing Team a nettement manqué le podium.

La première course de la ligue suédoise s'est déroulée à Östersund par des températures de moins 26 degrés, bien en dessous du point de congélation. Dès la première manche, Franz Zorn et Hans Weber ont fêté une victoire 5:1 pour Strömsunds sur Luca Bauer et Beat Dobler, qui courent après les points pour Jämtarna. Ils ont donc montré d'emblée qu'ils voulaient avoir leur mot à dire dans la victoire.

Pour l'équipe Inn Isar Racing, seule équipe allemande à participer à la ligue suédoise, la course a également bien commencé avec une victoire 5:1 de Max Niedermeier et Markus Jell. De plus, Philip Lageder a pris un bon départ avec une troisième place dans sa première manche.

Lors de la deuxième manche, le Strömsunds MC a continué sur la voie de la victoire, même si Jasper Iwema a terminé dernier de sa première course. Mais Franky Zorn et Hans Weber ont pris le dessus sur l'équipe Inn Isar Racing Team en s'imposant 5 à 1 et en maintenant leur équipe sur la voie de la victoire.

Le duo Zorn/Weber a continué à être un atout dans les manches suivantes et le Néerlandais Iwema a pu ajouter six points dans les trois manches restantes. Zorn et Weber ont donc pu s'accommoder de la défaite de l'expérimenté Stefan Svensson dans la dernière manche.

Grâce à sa victoire, Svensson a permis à l'ÖM Rundbana de prendre la deuxième place devant l'équipe de Jämtarna menée par Luca Bauer, qui a récolté neuf points. Chez Jämtarna, l'Autrichien Charly Ebner a également fait un retour en force sur la glace après une pause de la compétition, avec 14 points en cinq manches.

L'équipe Inn Isar Racing Team n'a pas réussi à remporter de victoire en manche après son 5-1 initial contre Bockarna et n'a terminé qu'à la cinquième place avec 17 points.

La ligue suédoise reprendra dès l'Épiphanie. La deuxième des cinq courses de la ligue suédoise aura lieu à Strömsunds, probablement sous des températures tout aussi glaciales.

Résultats de la ligue suédoise de speedway sur glace d'Östersund :

1. Strömsunds MC, 29 points (Franz Zorn 13, Hans Weber 10, Jasper Iwema 6). 2. ÖMK Rundbana, 25 (Stefan Svensson 14, Andrej Divis 3, Jimmy Hörnell 8). 3. Jämtarna, 23 (Luca Bauer 9, Beat Dobler 0, Charly Ebner 13, Jo Saetre 1). 4. Gävle, 19 (Hekki Huusko 13, Josef Kreuzberger 4, Maximilian Niedermaier 2, Benedikt Monn 0). 5. Inn Isar Racing Team, 17 (Markus Jell 8, Max Niedermaier 6, Philip Lageder 3). 6. Bockarna, 13 (Martin Posch 4, Max Koivula 8, Atte Suolammi 0, Thomas Ekström 1).