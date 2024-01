Campionato svedese: lo Strömsunds vince con Zorn e Weber

La gara di apertura del campionato svedese a Östersund si è svolta a temperature ben al di sotto dello zero, con meno 26 gradi. Nella primissima manche, Franz Zorn e Hans Weber hanno festeggiato la vittoria per 5:1 dello Strömsunds su Luca Bauer e Beat Dobler, a caccia di punti per lo Jämtarna. Hanno dimostrato fin dall'inizio di voler dire la loro per la vittoria.

Anche l'Inn Isar Racing Team, l'unica squadra tedesca che partecipa al campionato svedese, ha iniziato bene con una vittoria per 5:1 di Max Niedermeier e Markus Jell. Anche Philip Lageder ha iniziato bene con un terzo posto nella sua prima manche.

Nella seconda manche, Strömsunds MC è rimasto in corsa per la vittoria, anche se Jasper Iwema è arrivato ultimo nella sua prima manche. Tuttavia, Franky Zorn e Hans Weber hanno mantenuto il vantaggio con una vittoria di 5:1 sull'Inn Isar Racing Team e hanno mantenuto la squadra in corsa per la vittoria.

Il duo Zorn/ Weber è rimasto una carta vincente anche nelle gare successive e l'olandese Iwema è stato in grado di contribuire con sei punti nelle restanti tre gare. Di conseguenza, Zorn e Weber sono riusciti a superare il fatto di essere stati sconfitti dall'esperto Stefan Svensson nella gara finale.

Con la sua vittoria di gara, Svensson si è assicurato anche il secondo posto per l'ÖM Rundbana davanti alla squadra di Jämtarna guidata da Luca Bauer, che ha totalizzato nove punti. Anche l'austriaco Charly Ebner ha fatto un ottimo ritorno sul ghiaccio per Jämtarna dopo una pausa dalle gare, ottenendo 14 punti in cinque manche.

L'Inn Isar Racing Team non è riuscito a vincere altre gare dopo la vittoria per 5:1 sul Bockarna nell'apertura della stagione e ha ottenuto solo il quinto posto con 17 punti.

Il campionato svedese prosegue il giorno dell'Epifania. La seconda delle cinque gare del campionato svedese si svolgerà a Strömsunds, probabilmente con temperature altrettanto gelide.

Risultati del campionato svedese di velocità su ghiaccio Östersund:

1° Strömsunds MC, 29 punti (Franz Zorn 13, Hans Weber 10, Jasper Iwema 6). 2. ÖMK Rundbana, 25 (Stefan Svensson 14, Andrej Divis 3, Jimmy Hörnell 8). 3. Jämtarna, 23 (Luca Bauer 9, Beat Dobler 0, Charly Ebner 13, Jo Saetre 1). 4° Gävle, 19 (Hekki Huusko 13, Josef Kreuzberger 4, Maximilian Niedermaier 2, Benedikt Monn 0). 5° Inn Isar Racing Team, 17 (Markus Jell 8, Max Niedermaier 6, Philip Lageder 3). 6° Bockarna, 13 (Martin Posch 4, Max Koivula 8, Atte Suolammi 0, Thomas Ekström 1).