Liga sueca: Strömsunds vence com Zorn e Weber

A equipa de Strömsunds venceu a corrida de abertura da Liga Sueca de Speedway no Gelo. A equipa Inn Isar Racing Team ficou claramente fora do pódio, em quinto lugar.

A corrida de abertura do campeonato sueco em Östersund decorreu com temperaturas muito abaixo de zero, com 26 graus negativos. Logo na primeira corrida, Franz Zorn e Hans Weber festejaram a vitória do Strömsunds por 5:1 sobre Luca Bauer e Beat Dobler, que estão a perseguir pontos para o Jämtarna. Desde o início, mostraram que queriam ter uma palavra a dizer na vitória.

A Inn Isar Racing Team, a única equipa alemã a participar no campeonato sueco, também começou bem com uma vitória por 5:1 de Max Niedermeier e Markus Jell. Philip Lageder também teve um bom começo com um terceiro lugar na sua primeira corrida.

Na segunda bateria, o Strömsunds MC manteve-se na rota da vitória, embora Jasper Iwema tenha terminado em último na sua primeira corrida. No entanto, Franky Zorn e Hans Weber mantiveram a vantagem com uma vitória de 5:1 sobre a Inn Isar Racing Team e mantiveram a equipa na rota da vitória.

A dupla Zorn/Weber também continuou a ser um trunfo nas corridas seguintes e o holandês Iwema também conseguiu contribuir com seis pontos nas suas três corridas restantes. Como resultado, Zorn e Weber conseguiram ultrapassar o facto de terem sido derrotados pelo experiente Stefan Svensson na última corrida.

Com a sua vitória na corrida, Svensson garantiu também o segundo lugar para a ÖM Rundbana, à frente da equipa de Jämtarna liderada por Luca Bauer, que somou nove pontos. O austríaco Charly Ebner também regressou em força ao gelo pela equipa de Jämtarna, após uma pausa nas corridas, com 14 pontos em cinco corridas.

A Inn Isar Racing Team não conseguiu vencer mais nenhuma corrida depois da vitória por 5:1 sobre o Bockarna na abertura da época e apenas conseguiu o quinto lugar com 17 pontos.

O campeonato sueco prossegue no dia de Reis. A segunda de cinco corridas da liga sueca terá lugar em Strömsunds, provavelmente com temperaturas igualmente geladas.

Resultados Liga Sueca de Speedway no Gelo Östersund:

1º Strömsunds MC, 29 pontos (Franz Zorn 13, Hans Weber 10, Jasper Iwema 6). 2. ÖMK Rundbana, 25 pontos (Stefan Svensson 14, Andrej Divis 3, Jimmy Hörnell 8). 3º Jämtarna, 23 (Luca Bauer 9, Beat Dobler 0, Charly Ebner 13, Jo Saetre 1). 4º Gävle, 19 (Hekki Huusko 13, Josef Kreuzberger 4, Maximilian Niedermaier 2, Benedikt Monn 0). 5º Inn Isar Racing Team, 17 (Markus Jell 8, Max Niedermaier 6, Philip Lageder 3). 6º Bockarna, 13 (Martin Posch 4, Max Koivula 8, Atte Suolammi 0, Thomas Ekström 1).