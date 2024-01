Strömsund l'emporte à nouveau - Inn Isar Team s'améliore

L'équipe de Strömsund, composée de Franz Zorn, Hans Weber et Jasper Iwema, a également remporté la deuxième course de la ligue suédoise. L'équipe allemande Inn Isar Racing s'est améliorée et a terminé quatrième.

Deuxième victoire dans la deuxième course pour l'équipe du Strömsunds MC. Franz Zorn et Hans Weber ont dominé les courses en couple dès le début, ouvrant ainsi la voie à la victoire de Strömsund dans sa course à domicile.

Weber a terminé la première manche derrière son coéquipier Zorn. Il a ensuite remporté toutes ses autres manches et a été le meilleur pilote de la journée avec 14 points. "Dès le premier heat, la moto était totalement stable, j'ai pu rattraper Stefan Svensson, qui avait mieux démarré, et c'est ainsi que nous avons obtenu l'important 5:1 dès le début contre Örnskjöldsvik, les autres manches étaient optimales, ma moto était super bien placée. La piste était aussi un peu bosselée, car il faisait encore moins 21 degrés, mais c'est ça le speedway sur glace", a déclaré l'Icehans après la course.

L'équipe allemande Inn Isar Racing, qui n'avait pas répondu aux attentes lors de la première course avec une cinquième place, a pu améliorer ses performances le jour de la course à Strömsund et s'est assurée la quatrième place du jour lors du barrage. "Une tendance à la hausse est perceptible, nos gars se sont battus courageusement, malgré une chute et un problème technique, nous avons obtenu la quatrième place au barrage", a résumé l'équipe après la course".

Avec un score de 5:1 lors de la dernière manche, Markus Jell et Max Niedermaier avaient fait progresser leur équipe dans le classement par points. Lors du barrage pour la quatrième place contre l'équipe de Gävle qui avait le même nombre de points, Jell a pu vaincre le Finlandais Heikki Huusko et assurer ainsi la quatrième place à l'équipe.

Luca Bauer a également montré une tendance à la hausse réjouissante en réalisant une course solide pour Jämtarna avec 13 points sur 15 possibles et en remportant trois courses. Une fois de plus, l'Autrichien Charly Ebner a été une valeur sûre pour Jämtarna et, comme son coéquipier, il a récolté 13 points, ce qui a permis à l'équipe de se classer deuxième devant OMK Rundbana.

Résultats de la course de ligue suédoise de Strömsund :

1. Strömsunds MC, 32 points (Franz Zorn 9, Hans Weber 14, Jasper Iwema 9). 2. Jämtarna, 27 (Luca Bauer 13, Beat Dobler 0, Charly Ebner 13, Jo Saetre 1). 3. ÖMK Rundbana, 23 (Stefan Svensson 10, Andrej Divis 6, Jimmy Hörnell 7). 4. Inn Isar Racing Team, 16 (Markus Jell 5, Max Niedermaier 8, Philip Lageder 3). 5. Gävle, 16 (Heikki Huusko 9, Maximilian Niedermaier 1, Josef Kreuzberger 5, Benedikt Monn 1). 6. Bockarna, 9 (Max Koivula 6, Martin Posch 1, Atte Suolammi 0, Thomas Ekström 2).

Classement après 2 courses sur 5 :

1. Strömsunds MC, 10 points de match, 61 points de course.

2. Jämtarna, 7, 50

3. ÖMK Rundbana, 7, 48

4. Gävle, 3, 37

5e Inn Isar Racing Team, 3, 36

6. Bockarna, 0, 22