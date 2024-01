Strömsund vince ancora - Migliora la squadra dell'Inn Isar

Seconda vittoria nella seconda gara per il team Strömsunds MC. Franz Zorn e Hans Weber hanno dato il meglio di sé nelle gare a coppie fin dall'inizio, spianando la strada a Strömsund verso la vittoria nella gara di casa.

Weber si è piazzato dietro al suo compagno di squadra Zorn nella prima manche. Ha vinto tutte le manche successive ed è stato il capocannoniere della giornata con 14 punti. "La moto era totalmente stabile fin dalla prima manche, sono riuscito a prendere Stefan Svensson, che era partito meglio, e così abbiamo ottenuto l'importante 5:1 proprio all'inizio contro Örnskjöldsvik, le altre manche sono state ottimali, la mia moto era in un'ottima posizione. La pista era anche un po' sconnessa perché c'erano ancora meno 21 gradi, ma questo è lo speedway su ghiaccio", ha detto Eishans dopo la gara.

Il team tedesco Inn Isar Racing Team, che nella prima gara aveva deluso le aspettative con un quinto posto, è riuscito a migliorarsi il giorno della gara a Strömsund e si è assicurato il quarto posto nel jump-off. "La tendenza al miglioramento è evidente, i nostri ragazzi hanno combattuto con coraggio, nonostante una caduta e un difetto tecnico abbiamo ottenuto il quarto posto nella gara di salto", ha riassunto il team dopo la gara.

Markus Jell e Max Niedermaier avevano portato la loro squadra in testa alla classifica a punti con un 5:1 nell'ultima prova. Nello spareggio per il quarto posto contro la squadra di Gävle, a pari merito, Jell è riuscito a sconfiggere il finlandese Heikki Huusko, assicurandosi così il quarto posto per la squadra.

Anche Luca Bauer ha mostrato una piacevole tendenza alla crescita, conducendo una gara forte per Jämtarna con 13 punti su 15 possibili e conquistando tre vittorie di manche. Ancora una volta, anche l'austriaco Charly Ebner è stato un banco per Jämtarna e, come il suo compagno di squadra, ha totalizzato 13 punti, che hanno portato la squadra al secondo posto davanti all'OMK Rundbana.

Risultati campionato svedese Strömsund:

1° Strömsunds MC, 32 punti (Franz Zorn 9, Hans Weber 14, Jasper Iwema 9). 2. Jämtarna, 27 (Luca Bauer 13, Beat Dobler 0, Charly Ebner 13, Jo Saetre 1). 3. ÖMK Rundbana, 23 (Stefan Svensson 10, Andrej Divis 6, Jimmy Hörnell 7). 4. Inn Isar Racing Team, 16 (Markus Jell 5, Max Niedermaier 8, Philip Lageder 3). 5. Gävle, 16 (Heikki Huusko 9, Maximilian Niedermaier 1, Josef Kreuzberger 5, Benedikt Monn 1). 6° Bockarna, 9 (Max Koivula 6, Martin Posch 1, Atte Suolammi 0, Thomas Ekström 2).

Classifica dopo 2 delle 5 gare:

1° Strömsunds MC, 10 punti partita, 61 punti corsa

2. Jämtarna, 7, 50

3. ÖMK Rundbana, 7, 48

4° Gävle, 3, 37

5. Inn Isar Racing Team, 3, 36

6. Bockarna, 0, 22