Strömsund vence de novo - equipa do Inn Isar melhora

Segunda vitória na segunda regata para a equipa Strömsunds MC. Franz Zorn e Hans Weber foram a medida de todas as coisas nas corridas de pares desde o início, abrindo caminho para a vitória da equipa Strömsund na sua corrida em casa.

Weber terminou atrás do seu companheiro de equipa Zorn na primeira manga. Ganhou todas as baterias seguintes e foi o melhor marcador do dia com 14 pontos. "A mota estava totalmente estável desde a primeira bateria, consegui apanhar o Stefan Svensson, que tinha começado melhor, e assim conseguimos o importante 5:1 logo no início contra Örnskjöldsvik, as outras baterias foram óptimas, a minha mota estava numa excelente posição. A pista também estava um pouco acidentada porque ainda estavam 21 graus negativos, mas isso é velocidade no gelo", disse Eishans após a corrida.

A equipa alemã Inn Isar Racing Team, que ficou aquém das expectativas na primeira corrida, com o quinto lugar, conseguiu melhorar no dia da corrida em Strömsund e garantiu o quarto lugar no "jump-off". "É possível reconhecer uma tendência ascendente, os nossos rapazes lutaram corajosamente, apesar de uma queda e de um defeito técnico, conseguimos o quarto lugar no jump-off", resumiu a equipa após a corrida.

Markus Jell e Max Niedermaier colocaram a sua equipa na frente da classificação por pontos com um 5:1 na última ronda. No desempate pelo quarto lugar contra a equipa empatada de Gävle, Jell conseguiu derrotar o finlandês Heikki Huusko e, assim, garantir o quarto lugar para a equipa.

Luca Bauer também mostrou uma agradável tendência ascendente, conduzindo uma forte corrida para a Jämtarna com 13 dos 15 pontos possíveis e conquistando três vitórias em baterias. Mais uma vez, o austríaco Charly Ebner também foi um banco para a Jämtarna e, tal como o seu companheiro de equipa, somou 13 pontos, o que colocou a equipa no segundo lugar, à frente da OMK Rundbana.

Resultados da corrida da Liga Sueca em Strömsund:

1º Strömsunds MC, 32 pontos (Franz Zorn 9, Hans Weber 14, Jasper Iwema 9). 2. Jämtarna, 27 pontos (Luca Bauer 13, Beat Dobler 0, Charly Ebner 13, Jo Saetre 1). 3. ÖMK Rundbana, 23 (Stefan Svensson 10, Andrej Divis 6, Jimmy Hörnell 7). 4º Inn Isar Racing Team, 16 (Markus Jell 5, Max Niedermaier 8, Philip Lageder 3). 5º Gävle, 16 (Heikki Huusko 9, Maximilian Niedermaier 1, Josef Kreuzberger 5, Benedikt Monn 1). 6º Bockarna, 9 (Max Koivula 6, Martin Posch 1, Atte Suolammi 0, Thomas Ekström 2).

Classificação após 2 das 5 corridas:

1º Strömsunds MC, 10 pontos de partida, 61 pontos de corrida

2. Jämtarna, 7, 50

3. ÖMK Rundbana, 7, 48

4º Gävle, 3, 37

5º Inn Isar Racing Team, 3, 36

6. Bockarna, 0, 22