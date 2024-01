Russie : Valeev en tête, Koltakov se rapproche

Les courses 3 et 4 du championnat russe de speedway sur glace ont eu lieu à Kamensk-Uralski. Sur une glace rugueuse, Dmitry Koltakov et Dinar Valeev ont remporté les courses.

Lors de la première journée de course à Kamensk-Uralski, la troisième course finale du championnat russe de speedway sur glace, les leaders Nikita Bogdanov et Dinar Valeev ont chacun laissé échapper des points. Lors de la neuvième manche, Bogdanov a chuté alors qu'il était en tête et a perdu des points importants dans la lutte pour le titre.

Dans la quatrième manche, Bogdanov s'est également incliné face à son adversaire Valeev, perdant ainsi un nouveau point important dans la lutte pour le championnat. Comme Valeev a été disqualifié lors de la dernière manche et qu'il a perdu des points, les dommages causés à Bogdanov dans la lutte pour le titre sont restés limités, car il a lui-même gagné sa dernière manche et a ainsi obtenu onze points, comme Valeev.

La victoire du premier jour a été remportée par Dmitry Koltakov, qui s'est fait remarquer après une première course mitigée. Avec 13 points, il a également gagné du terrain au classement général.

Le deuxième jour, la glace de Kamensk s'est à nouveau montrée assez rugueuse. Mais cette fois, Valeev a de nouveau marqué des points avec 14 points. Il a remporté la victoire et consolidé son classement général.

Bogdanov avait déjà perdu des points lors de la première manche et a terminé la course en troisième position derrière Koltakov avec douze points. Ce dernier est ainsi monté pour la deuxième fois sur la plus haute marche du podium et a pu confirmer sa forme ascendante. L'ex-champion du monde a porté son total de points à 42, rejoignant ainsi Dmitry Solyannikov, troisième.

Résultats du championnat russe de Kamensk-Uralski :

Jour 1 : 1. Dmitry Koltakov, 13 points. 2. Dmitry Solyannikov, 11. 3. Nikita Bogdanov, 11. 4. Dinar Valeev, 11. 5. Igor Kononov, 10. 6. Nikita Toloknov, 10. 7. Dmitry Khomitsevich, 10. 8. Ivan Gavrilov, 8.9. Vladimir Fadeev, 6. 10. Sergey Makarov, 6. 11. Matvey Volkov, 6. 12. Konstantin Kolenkin, 5. 13. Vasily Nesytykh, 4. 14. Ivan Khuzin, 4. 15. Ivan Bolshakov, 4. 16. Igor Saidullin, 1. 17. Vladislav Martyanov, 0.



Jour 2 : 1. Dinar Valeev, 14 points. 2. Dmitry Koltakov, 13. 3. Nikita Bogdanov, 12. 4. Dmitry Khomitsevich, 12. 5. Dmitry Solyannikov, 11. 6. Matvey Volkov, 11. 7. Vasily Nesytykh, 8. 8. Konstantin Kolenkin, 8. 9. Nikita Toloknov, 7. 10. Ivan Gavrilov, 5. 11. Ivan Bolshakov, 5. 12. Igor Kononov, 3. 13. Igor Saidullin, 3. 14. Vladimir Fadeev, 3. 15. Sergey Makarov, 3. 16. Ivan Khuzin, 2.

Classement après quatre courses sur dix :

1. Dinar Valeev, 54 points

2. Nikita Bogdanov, 52

3. Dmitry Solyannikov, 46

4. Dmitry Koltakov, 42

5. Matvey Volkov, 38

6. Dmitry Khomitsevich, 36

7. Nikita Toloknov, 33

8. Igor Kononov, 31

9. Sergey Makarov, 29

10. Vasily Nesytykh, 21

11. Konstantin Kolenkin, 18

12. Ivan Bolshakov, 16

13. Evgenyi Sharov, 14

14. Igor Saydullin, 14

15. Vladimir Fadeev, 14

16. Ivan Gavrilov, 14

17. Ivan Khuzhin, 6

18. Vladislav Martyanov, 0