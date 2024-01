Russia: Valeev in testa, Koltakov si avvicina

Nella prima giornata di gare a Kamensk-Uralski, la terza gara finale del Campionato russo di velocità su ghiaccio, i leader Nikita Bogdanov e Dinar Valeev hanno entrambi perso punti. Bogdanov è caduto nella nona manche mentre era in testa e ha perso punti importanti nella lotta per il titolo.

Nella quarta manche, Bogdanov ha perso anche contro il suo avversario Valeev, perdendo così un altro punto importante nella lotta per il campionato. Tuttavia, poiché Valeev è stato squalificato nella manche finale e ha perso nuovamente punti, i danni nella lotta per il titolo per Bogdanov sono stati ancora una volta limitati, poiché ha vinto la sua manche finale e quindi, come Valeev, ha ottenuto undici punti.

La vittoria nella prima giornata è stata assicurata da Dmitry Koltakov, che si è imposto come vincitore dopo una prima gara contrastata. Con 13 punti, ha recuperato terreno anche nella classifica generale.

Il ghiaccio di Kamensk è stato piuttosto duro anche nella seconda giornata. Questa volta, però, Valeev è riuscito a ottenere 14 punti. Ha vinto e consolidato il suo vantaggio in classifica generale.

Bogdanov aveva già perso punti nella prima manche e ha concluso la gara al terzo posto dietro Koltakov con dodici punti. Koltakov è salito per la seconda volta sul gradino più alto del podio, confermando il suo miglioramento di forma. L'ex campione del mondo ha portato il suo bottino di punti a 42 punti, colmando il divario dal terzo classificato, Dmitry Solyannikov.

Risultati del Campionato russo Kamensk-Uralski:

1° giorno: 1° Dmitry Koltakov, 13 punti. 2. Dmitry Solyannikov, 11. 3. Nikita Bogdanov, 11. 4. Dinar Valeev, 11. 5. Igor Kononov, 10. 6. Nikita Toloknov, 10. 7. Dmitry Khomitsevich, 10. 8. Ivan Gavrilov, 8.9. Vladimir Fadeev, 6. Sergey Makarov, 6.10. 10. Sergey Makarov, 6. 11. Matvey Volkov, 6. 12. Konstantin Kolenkin, 5. 13. Vasily Nesytykh, 4. 14. Ivan Khuzin, 4. 15. Ivan Bolshakov, 4. 16. Igor Saidullin, 1. 17. Vladislav Martyanov, 0.



Giorno 2: 1. Dinar Valeev, 14 punti. 2. Dmitry Koltakov, 13. 3. Nikita Bogdanov, 12. 4. Dmitry Khomitsevich, 12. 5. Dmitry Solyannikov, 11. 6. Matvey Volkov, 11. 7. Vasily Nesytykh, 8. 8. Konstantin Kolenkin, 8. 9. Nikita Toloknov, 7. Nikita Toloknov, 7. 10. Ivan Gavrilov, 5. 11. Ivan Bolshakov, 5. 12. Igor Kononov, 3. 13. Igor Saidullin, 3. 14. Vladimir Fadeev, 3. 15. Sergey Makarov, 3. 16. Ivan Khuzin, 2.

Classifica dopo quattro gare su dieci:

1° Dinar Valeev, 54 punti

2. Nikita Bogdanov, 52

3. Dmitry Solyannikov, 46

4. Dmitry Koltakov, 42

5. Matvey Volkov, 38

6. Dmitry Khomitsevich, 36

7. Nikita Toloknov, 33

8° Igor Kononov, 31

9. Sergey Makarov, 29

10. Vasily Nesytykh, 21

11. Konstantin Kolenkin, 18

12. Ivan Bolshakov, 16

13° Evgenyi Sharov, 14

14 Igor Saydullin, 14

15 Vladimir Fadeev, 14

16° Ivan Gavrilov, 14

17. Ivan Khuzhin, 6

18. Vladislav Martyanov, 0