Rússia: Valeev na liderança, Koltakov a aproximar-se

As corridas 3 e 4 do Campeonato Russo de Velocidade no Gelo tiveram lugar em Kamensk-Uralski. Dmitry Koltakov e Dinar Valeev venceram as corridas em gelo bruto.

por Manuel Wüst - Automatic translation from German

No primeiro dia de corridas em Kamensk-Uralski, a terceira prova final do Campeonato Russo de Velocidade no Gelo, os líderes Nikita Bogdanov e Dinar Valeev perderam pontos. Bogdanov caiu na nona bateria quando liderava e perdeu pontos importantes na luta pelo título.

Na quarta bateria, Bogdanov também perdeu para o seu adversário Valeev e, assim, perdeu outro ponto importante na luta pelo campeonato. No entanto, como Valeev foi desclassificado na última bateria e perdeu novamente pontos, os danos na luta pelo título para Bogdanov foram novamente limitados, uma vez que ele próprio venceu a última bateria e, assim, tal como Valeev, marcou onze pontos.

A vitória no primeiro dia foi assegurada por Dmitry Koltakov, que se impôs como vencedor após uma primeira corrida mista. Com 13 pontos, também ganhou terreno na classificação geral.

O gelo em Kamensk também estava bastante duro no segundo dia. Desta vez, no entanto, Valeev conseguiu marcar 14 pontos. Ganhou e consolidou a sua liderança na classificação geral.

Bogdanov já tinha perdido pontos na primeira corrida e terminou a prova em terceiro lugar, atrás de Koltakov, com 12 pontos. Esta foi a segunda vez que Koltakov subiu ao degrau mais alto do pódio, confirmando a sua melhoria de forma. O antigo campeão do mundo aumentou a sua pontuação para 42 pontos, diminuindo a diferença para o terceiro classificado, Dmitry Solyannikov.

Resultados do Campeonato Russo Kamensk-Uralski:

Dia 1: 1º Dmitry Koltakov, 13 pontos. 2. Dmitry Solyannikov, 11. 3. Nikita Bogdanov, 11. 4. Dinar Valeev, 11. 5. Igor Kononov, 10. 6. Nikita Toloknov, 10. 7. Dmitry Khomitsevich, 10. 8. Ivan Gavrilov, 8.9. Vladimir Fadeev, 6. 10. Sergey Makarov, 6. 11. Matvey Volkov, 6. 12. Konstantin Kolenkin, 5. 13. Vasily Nesytykh, 4. 14. Ivan Khuzin, 4. 15. Ivan Bolshakov, 4. 16. Igor Saidullin, 1. 17. Vladislav Martyanov, 0.



Dia 2: 1. Dinar Valeev, 14 pontos. 2. Dmitry Koltakov, 13. 3. Nikita Bogdanov, 12. 4. Dmitry Khomitsevich, 12. 5. Dmitry Solyannikov, 11. 6. Matvey Volkov, 11. 7. Vasily Nesytykh, 8. 8. Konstantin Kolenkin, 8. 9. Nikita Toloknov, 7. 10. Ivan Gavrilov, 5. 11. Ivan Bolshakov, 5. 12. Igor Kononov, 3. 13. Igor Saidullin, 3. 14. Vladimir Fadeev, 3. 15. Sergey Makarov, 3. 16. Ivan Khuzin, 2.

Classificação após quatro das dez corridas:

1º Dinar Valeev, 54 pontos

2. Nikita Bogdanov, 52

3. Dmitry Solyannikov, 46

4. Dmitry Koltakov, 42

5. Matvey Volkov, 38

6. Dmitry Khomitsevich, 36

7. Nikita Toloknov, 33

8º Igor Kononov, 31

9º Sergey Makarov, 29

10º Vasily Nesytykh, 21

11) Konstantin Kolenkin, 18

12º Ivan Bolshakov, 16

13.º Evgenyi Sharov, 14

14º Igor Saydullin, 14

15.º Vladimir Fadeev, 14

16.º Ivan Gavrilov, 14

17.o Ivan Khuzhin, 6

18º Vladislav Martyanov, 0