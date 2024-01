Ligue suédoise : première victoire pour l'équipe allemande

Philip Lageder a dû déclarer forfait pour l'équipe Inn Isar Racing le week-end dernier en raison d'un gros bras. C'est donc le joker Ove Ledström qui a remplacé l'Autrichien à Örnsköldsvik. Ledström a répondu aux attentes placées en lui et a marqué huit points pour son équipe en quatre manches. Max Niedermaier a glissé à la troisième place de l'équipe, il a surtout couru dans les manches individuelles et a été le meilleur homme de sa troupe avec douze points.

Avant les trois dernières manches, l'équipe de Strömsund, qui s'est jusqu'à présent imposée à deux reprises, menait avec 27 points. Markus Jell et Ove Ledström ont ensuite réussi à convaincre l'équipe de Jämtarna en remportant la 19e manche 5:1, réduisant ainsi l'écart à un seul point. Max Niedermaier a parachevé le triomphe de l'équipe Inn Isar Racing en remportant la 20e manche, car Strömsund avait déjà effectué toutes les manches et ne pouvait plus inscrire de points lors de la dernière.



"Nous sommes méga contents car nous avons gagné", a déclaré Markus Jell. "Nous allons maintenant faire une pause d'une semaine et nous attaquerons à nouveau".

Après trois courses de la ligue suédoise, les événements numéro 4 et 5 sont prévus le week-end prochain. Actuellement, l'équipe de Strömsund, composée de Franz Zorn, Hans Weber et Jasper Iwema, est en tête avec 14 points de match après deux victoires et une deuxième place, devant l'ÖMK Rundbana, qui compte dix points de match au compteur. Après sa victoire à Örnsköldsvik, l'équipe Inn Isar Racing Team n'est plus qu'à un point de Jämtarna, à la quatrième place.

Résultats de la ligue suédoise Örnsköldsvik :

1ère équipe Inn Isar Racing, 29 points : Markus Jell 9, Ove Ledström 8, Max Niedermaier 12

2ème Strömsunds MC, 27 points : Franz Zorn 13, Hans Weber 8, Jasper Iwema 6

3ème ÖMK Rundbana, 26 points : Stefan Svensson 14, Andrej Divis 2, Jimmy Hörnell 10

4. Jämtarna, 18 points : Luca Bauer 4, Beat Dobler 0, Charly Ebner 11, Jo Saetre 3

5. Gävle, 15 points : Heikki Huuski 13, Maximilian Niedermaier 0, Josef Kreuzberger 2, Benedikt Monn 0

6. Bockarna, 11 points : Max Koivula 10, Martin Posch 1, Atte Suolammi 0, Thomas Ekström 0

Situation après 3 courses sur 5 :

1. Strömsunds MC, 14 points de match/88 points de course

2. ÖMK Rundbana 10/74

3. Jämtarna 9/69

4. équipe Inn Isar Racing 8/65

5. Gävle 4/52

6. Bockarna 0/33