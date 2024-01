Campionato svedese: prima vittoria per la squadra tedesca

Philip Lageder ha dovuto saltare la gara dello scorso fine settimana per l'Inn Isar Racing Team a causa di un braccio malandato, quindi l'austriaco è stato sostituito a Örnsköldsvik dalla wildcard Ove Ledström. Ledström è stato all'altezza delle aspettative e ha ottenuto otto punti per il suo team in quattro gare. Max Niedermaier è scivolato in terza posizione nella squadra, ha guidato soprattutto nelle manche individuali ed è stato il migliore della sua squadra con dodici punti.

Prima delle ultime tre manche, la squadra di Strömsund, che finora ha vinto due volte le gare, conduceva con 27 punti. Markus Jell e Ove Ledström sono stati in grado di impressionare con una vittoria per 5:1 sul Team Jämtarna nella diciannovesima manche, riducendo il divario a un punto. Max Niedermaier ha completato il trionfo per l'Inn Isar Racing Team con una vittoria nella ventesima manche, dato che Strömsund aveva già completato tutte le manche e non era in grado di segnare altri punti nella manche finale.



"Siamo felicissimi perché abbiamo vinto", ha dichiarato Markus Jell. "Ora ci prenderemo una settimana di pausa e poi torneremo in pista".

Dopo tre gare del campionato svedese, gli eventi numero 4 e 5 sono in programma il prossimo fine settimana. La squadra di Strömsund con Franz Zorn, Hans Weber e Jasper Iwema è attualmente in testa con 14 match point dopo due vittorie e un secondo posto, davanti all'ÖMK Rundbana, che ha dieci match point a suo nome. Dopo la vittoria a Örnsköldsvik, l'Inn Isar Racing Team è ora a un solo punto dallo Jämtarna, al quarto posto.

Risultati Lega svedese Örnsköldsvik:

1° Inn Isar Racing Team, 29 punti: Markus Jell 9, Ove Ledström 8, Max Niedermaier 12

2° Strömsunds MC, 27 punti: Franz Zorn 13, Hans Weber 8, Jasper Iwema 6

3° ÖMK Rundbana, 26 punti: Stefan Svensson 14, Andrej Divis 2, Jimmy Hörnell 10

4° Jämtarna, 18 punti: Luca Bauer 4, Beat Dobler 0, Charly Ebner 11, Jo Saetre 3

5° Gävle, 15 punti: Heikki Huuski 13, Maximilian Niedermaier 0, Josef Kreuzberger 2, Benedikt Monn 0

6° Bockarna, 11 punti: Max Koivula 10, Martin Posch 1, Atte Suolammi 0, Thomas Ekström 0

Classifica dopo 3 gare su 5:

1° Strömsunds MC, 14 punti partita/88 punti corsa

2. ÖMK Rundbana 10/74

3. Jämtarna 9/69

4. Inn Isar Racing Team 8/65

5. Gävle 4/52

6. Bockarna 0/33