Liga Sueca: Primeira vitória da equipa alemã

Philip Lageder teve de falhar a corrida do fim de semana passado para a Inn Isar Racing Team devido a uma lesão no braço, pelo que o austríaco foi substituído em Örnsköldsvik pelo wildcard Ove Ledström. Ledström correspondeu às expectativas e marcou oito pontos para a sua equipa em quatro corridas. Max Niedermaier caiu para a terceira posição na equipa, conduziu principalmente nas mangas individuais e foi o melhor homem do seu pelotão com doze pontos.

Antes das três últimas mangas, a equipa de Strömsund, que venceu as corridas por duas vezes até agora, liderava com 27 pontos. Markus Jell e Ove Ledström conseguiram então impressionar com uma vitória de 5:1 sobre a equipa Jämtarna na 19ª manga e reduzir a diferença para um ponto. Max Niedermaier completou o triunfo da Inn Isar Racing Team com uma vitória na 20ª manga, uma vez que a Strömsund já tinha completado todas as mangas e não conseguiu marcar mais pontos na última manga.



"Estamos muito contentes porque ganhámos", disse Markus Jell. "Vamos agora fazer uma pausa de uma semana e depois voltar à pista."

Depois de três corridas na liga sueca, os eventos número 4 e 5 acontecem no próximo fim de semana. A equipa de Strömsund, com Franz Zorn, Hans Weber e Jasper Iwema, lidera atualmente com 14 pontos, após duas vitórias e um segundo lugar, à frente do ÖMK Rundbana, que tem dez pontos. Após a vitória em Örnsköldsvik, a Inn Isar Racing Team está agora a apenas um ponto da Jämtarna, que ocupa o quarto lugar.

Resultados Liga Sueca Örnsköldsvik:

1º Inn Isar Racing Team, 29 pontos: Markus Jell 9, Ove Ledström 8, Max Niedermaier 12

2º Strömsunds MC, 27 pontos: Franz Zorn 13, Hans Weber 8, Jasper Iwema 6

3º ÖMK Rundbana, 26 pontos: Stefan Svensson 14, Andrej Divis 2, Jimmy Hörnell 10

4º Jämtarna, 18 pontos: Luca Bauer 4, Beat Dobler 0, Charly Ebner 11, Jo Saetre 3

5º Gävle, 15 pontos: Heikki Huuski 13, Maximilian Niedermaier 0, Josef Kreuzberger 2, Benedikt Monn 0

6º Bockarna, 11 pontos: Max Koivula 10, Martin Posch 1, Atte Suolammi 0, Thomas Ekström 0

Classificação após 3 das 5 corridas:

1º Strömsunds MC, 14 pontos de partida/88 pontos de corrida

2º ÖMK Rundbana 10/74

3º Jämtarna 9/69

4º Inn Isar Racing Team 8/65

5. Gävle 4/52

6. Bockarna 0/33