Markus Jell : "Le film se déchire complètement".

Markus Jell a marqué huit points lors de la première course de la ligue suédoise et s'est classé cinquième avec l'équipe Inn Isar Racing. Lors de la deuxième épreuve, l'équipe a fait mieux en se classant quatrième, mais la course a été mitigée pour Jell, malgré sa victoire au barrage. Lors de la troisième course en trois jours, le Bavarois a réalisé sa meilleure performance avec neuf points et a pu en plus fêter sa première victoire avec l'équipe Inn Isar dans la ligue.

"Les courses n'étaient pas encore optimales, mais nous trouvons de mieux en mieux nos marques", a déclaré l'homme de 41 ans après les trois premiers événements de speedway sur glace. "La première course m'a plutôt convenu, lors de la deuxième, j'ai été un peu malchanceux avec une crevaison et des problèmes avec le moteur, ce qui a conduit à un résultat plus faible. Pendant la nuit, nous avons réussi à régler tout cela et cela a plutôt bien fonctionné lors de la dernière course, si bien que j'ai quitté la course avec des sentiments mitigés".

Avec cette victoire, l'équipe Inn Isar Racing autour de Jell et Max Niedermaier s'est replacée dans la lutte pour une place sur le podium du classement général, les deux dernières courses du week-end prochain seront encore très chaudes. "Nous devons voir comment cela fonctionne, il faut attendre la composition de l'équipe", explique Jell. "Avec Ove Ledström dans la dernière course, je m'attendais à ce qu'une place dans le top 3 de la journée de course soit possible. Le fait que la victoire ait été au rendez-vous est bien sûr méga et une grande motivation pour aller plus loin".

Après la clôture de la ligue suédoise dimanche prochain, le sixième des championnats du monde de l'année dernière quittera d'abord le grand nord avant de se rendre fin janvier à Örnsköldsvik, en Suède, pour les qualifications aux championnats du monde.

"Nous ferons un service complet après Bollnäs, lundi midi nous prendrons l'avion de Stockholm pour rentrer chez nous pendant une semaine et demie, puis nous remonterons pour la qualification aux championnats du monde", a décrit Jell.

Comme il n'y a plus que le championnat d'Europe en plus des deux GP de speedway sur glace à Inzell (23 et 24 mars) et Heerenveen (6 et 7 avril), Jell dépendra du résultat à Örnsköldsvik pour la suite de sa saison après le 27 janvier.

"C'est une très longue période sans speedway sur glace, on déchire à nouveau complètement le film, ce n'est pas bon", a critiqué Jell à propos du calendrier. "Ce sera une énorme pause, que je passerai soit en Italie à faire du motocross, soit en remontant en Suède - la tendance est à l'Italie".