Markus Jell: "Il film si rompe completamente".

Il primo fine settimana della Swedish Ice Speedway League si è concluso con una vittoria molto soddisfacente per l'Inn Isar Racing Team e Markus Jell. Tuttavia, il bavarese non è ancora soddisfatto.

Markus Jell ha ottenuto otto punti nella prima gara del campionato svedese e ha concluso al quinto posto con l'Inn Isar Racing Team. Le cose sono andate meglio per la squadra nel secondo evento con il quarto posto, ma la gara è stata solo mista per Jell nonostante la vittoria nel jump-off. Nella terza gara in tre giorni, il bavarese ha mostrato la sua migliore prestazione con nove punti e ha potuto festeggiare la sua prima vittoria con l'Inn Isar Team nel campionato.

"Le gare non erano ancora ideali, ma stiamo migliorando sempre di più", ha dichiarato il 41enne dopo i primi tre eventi di ice speedway. "La prima gara è stata piuttosto buona, nella seconda ho avuto un po' di sfortuna con una foratura e problemi al motore, che hanno portato al risultato più debole. Abbiamo messo tutto sotto controllo durante la notte e nell'ultima gara ha funzionato abbastanza bene, quindi ho lasciato le gare con sentimenti contrastanti".

Con la vittoria, l'Inn Isar Racing Team guidato da Jell e Max Niedermaier è tornato in lizza per il podio nella classifica generale, e le cose si scalderanno di nuovo nelle ultime due gare del prossimo fine settimana. "Dovremo vedere come andrà a finire, dovremo aspettare di vedere lo schieramento della squadra", dice Jell. "Con Ove Ledström nell'ultima gara, pensavo che un posto tra i primi tre il giorno della gara fosse possibile. Il fatto che abbia funzionato con la vittoria è ovviamente mega e una grande motivazione per fare di più".

Dopo la conclusione del campionato svedese domenica prossima, il sesto classificato del Campionato del Mondo dello scorso anno lascerà l'estremo nord per il momento prima di recarsi a Örnsköldsvik in Svezia per le qualificazioni del Campionato del Mondo alla fine di gennaio.

"Dopo Bollnäs faremo un servizio completo, torneremo a casa da Stoccolma il lunedì pomeriggio per una settimana e mezza e poi torneremo per le qualificazioni del Campionato del Mondo", ha spiegato Jell.

Dato che ci sono solo i due GP di speedway su ghiaccio a Inzell (23/24 marzo) e Heerenveen (6/7 aprile) e il Campionato europeo, la stagione di Jell dipenderà dal risultato di Örnsköldsvik dopo il 27 gennaio.

"Si tratta di un periodo molto lungo senza speedway su ghiaccio, quindi il film sarà completamente strappato di nuovo, il che non è positivo", ha criticato Jell il calendario. "Sarà una pausa enorme, che colmerò con il motocross in Italia o salirò di nuovo in Svezia - la tendenza è verso l'Italia".