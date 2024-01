Markus Jell: "O filme quebra completamente"

O primeiro fim de semana da Liga Sueca de Velocidade no Gelo terminou de forma muito satisfatória para a Inn Isar Racing Team e Markus Jell com uma vitória. No entanto, o bávaro ainda não está satisfeito.

Markus Jell marcou oito pontos na primeira prova do campeonato sueco e terminou em quinto lugar com a Inn Isar Racing Team. As coisas correram melhor para a equipa na segunda prova, com o quarto lugar, mas a corrida foi apenas mista para Jell, apesar de ter vencido o desempate. Na terceira prova no espaço de três dias, o bávaro mostrou o seu melhor desempenho com nove pontos e pôde também celebrar a sua primeira vitória com a Inn Isar Team no campeonato.

"As corridas ainda não foram as ideais, mas estamos a melhorar cada vez mais", disse o piloto de 41 anos após as três primeiras provas de velocidade no gelo. "A primeira corrida foi bastante boa, na segunda tive um pouco de azar com um furo e problemas com o motor, o que levou a um resultado mais fraco. Conseguimos controlar tudo durante a noite e funcionou muito bem na última corrida, por isso saí das corridas com sentimentos mistos."

Com a vitória, a Inn Isar Racing Team liderada por Jell e Max Niedermaier voltou à luta por um lugar no pódio da classificação geral, e as coisas vão aquecer novamente nas duas últimas corridas do próximo fim de semana. "Teremos de ver como correm as coisas, teremos de esperar para ver o alinhamento da equipa", diz Jell. "Com Ove Ledström na última corrida, pensei que era possível um lugar entre os três primeiros no dia da corrida. O facto de ter resultado na vitória é, naturalmente, mega e uma grande motivação para mais."

Após a conclusão do campeonato sueco no próximo domingo, o sexto classificado do Campeonato do Mundo do ano passado deixará o extremo norte por enquanto, antes de viajar para Örnsköldsvik, na Suécia, para as eliminatórias do Campeonato do Mundo no final de janeiro.

"Vamos fazer um serviço completo depois de Bollnäs, voar de Estocolmo para casa na segunda-feira à tarde durante uma semana e meia e depois voar de volta para as eliminatórias do Campeonato do Mundo", explicou Jell.

Como só há dois GP de velocidade no gelo em Inzell (23/24 de março) e Heerenveen (6/7 de abril) e o Campeonato da Europa, a época de Jell vai depender do resultado em Örnsköldsvik depois de 27 de janeiro.

"É um período muito longo sem pista de velocidade no gelo, pelo que o filme vai ser completamente rasgado, o que não é bom", criticou Jell o calendário. "Vai ser uma pausa enorme, que vou colmatar com o motocross em Itália ou voltar para a Suécia - a tendência é para Itália."