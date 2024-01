Suède : Le champion est fixé - Inn-Isar avec une chance de podium

Une performance d'équipe équilibrée a permis à l'équipe de Strömsund autour de Hans Weber et Franz Zorn de remporter la quatrième course de la ligue suédoise de speedway sur glace et de prendre ainsi une avance irrattrapable au classement général. Zorn, Weber et le Suédois Jimmy Olsen ont chacun remporté deux manches à Gävle et ont ainsi pu poser la première pierre de leur triomphe devant l'équipe Inn Isar Racing.

"Cette fois, les températures ont grimpé en flèche et il ne faisait que -1°C et il neigeait", a déclaré Hans Weber en revenant sur la course. "Dans la première course, où je n'ai pu marquer qu'un seul point, j'ai eu un peu de mal avec l'avant. Je manquais un peu d'air dans les pneus, à cause de la température, la glace était assez molle. À la fin, c'était une victoire assurée".

L'équipe Inn Isar Racing a dû se passer de l'Autrichien Philip Lageder à partir de la neuvième manche, celui-ci s'étant blessé au bras lors d'une chute et ayant été hospitalisé. Avec Ove Ledström, l'équipe disposait à nouveau d'un renfort de choix et a pu s'imposer à la fin dans un duel passionnant pour la deuxième place contre Jämtarna avec Luca Bauer, Gävle avec Benedikt Monn et l'ÖMK Rundbana. Grâce à cette deuxième place à Gävle, l'équipe allemande peut même prétendre à la vice-championne lors de la dernière course à Bollnäs.

Résultats de la ligue suédoise de Gävle :

1. Strömsunds MC, 30 points : Franz Zorn 8, Hans Weber 9, Jimmy Olsen 10, Jasper Iwema 3

2ème Inn Isar Racing Team 23 : Ove Ledström 6, Max Niedermaier 7, Markus Jell 10, Philip Lageder 0

3. Jämtarna 21 : Charly Ebner 10, Beat Dobler 0, Luca Bauer 9, Jo Saetre 2

4. Gävle 20 : Heikki Huusko 13, Josef Kreuzberger 1, Benedikt Monn 5, Maximilian Niedermaier 1

5e ÖMK Rundbana 18 : Stefan Svensson 12, Jimmy Hörnell 3, Andrej Divis 3

6. Bockarna, 14 points : Max Koivula 11, Martin Posch 2, Atte Suolammi 1.

Situation après 4 courses sur 5 :

1. Strömsunds MC, 19 points / 118 points de course

2. Jämtarna, 12 PM / 89 LP

3. Inn Isar Racing Team, 12 PM / 88 LP

4. ÖMK Rundbana, 11 PM / 92 LP

5. Gävle, 6 MP / 72LP

5e Bockarna, 0 MP / 47 LP