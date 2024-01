Svezia: il campione è fisso - Inn-Isar con possibilità di podio

La quarta gara della Ice Speedway League a Gävle, in Svezia, ha deciso la battaglia per il campionato. Il team tedesco Inn Isar Racing può sperare nel secondo posto.

Un'equilibrata prestazione di squadra ha portato il team di Strömsund guidato da Hans Weber e Franz Zorn alla vittoria nella quarta gara della Swedish Ice Speedway League, dando loro un vantaggio inattaccabile nella classifica generale. Zorn, Weber e lo svedese Jimmy Olsen hanno vinto due gare ciascuno a Gävle, gettando le basi per il loro trionfo sull'Inn Isar Racing Team.

"Questa volta le temperature si sono alzate e c'erano solo -1 gradi Celsius e nevicava", ha detto Hans Weber, ripensando alla gara. "Nella prima gara, in cui sono riuscito a conquistare solo un punto, ho avuto qualche problema con l'anteriore. Non avevo abbastanza aria negli pneumatici e il ghiaccio era piuttosto morbido a causa della temperatura. Alla fine, è stata una vittoria sicura".

L'Inn Isar Racing Team ha dovuto fare a meno dell'austriaco Philip Lageder a partire dalla nona manche, che si è ferito a un braccio in una caduta ed è stato ricoverato in ospedale. Con Ove Ledström, il team ha avuto ancora una volta un rinforzo importante ed è riuscito a prevalere nell'emozionante duello per il secondo posto contro Jämtarna con Luca Bauer, Gävle con Benedikt Monn e ÖMK Rundbana. Grazie al secondo posto di Gävle, la squadra tedesca potrebbe addirittura classificarsi seconda nella gara finale di Bollnäs.

Risultati del campionato svedese Gävle:

1° Strömsunds MC, 30 punti: Franz Zorn 8, Hans Weber 9, Jimmy Olsen 10, Jasper Iwema 3

2° Inn Isar Racing Team 23: Ove Ledström 6, Max Niedermaier 7, Markus Jell 10, Philip Lageder 0

3° Jämtarna 21: Charly Ebner 10, Beat Dobler 0, Luca Bauer 9, Jo Saetre 2

4° Gävle 20: Heikki Huusko 13, Josef Kreuzberger 1, Benedikt Monn 5, Maximilian Niedermaier 1

5° ÖMK Rundbana 18: Stefan Svensson 12, Jimmy Hörnell 3, Andrej Divis 3

6° Bockarna, 14 punti: Max Koivula 11, Martin Posch 2, Atte Suolammi 1

Classifica dopo 4 gare su 5:

1° Strömsunds MC, 19 punti / 118 punti corsa

2° Jämtarna, 12 MP / 89 LP

3° Inn Isar Racing Team, 12 MP / 88 LP

4° ÖMK Rundbana, 11 MP / 92 LP

5° Gävle, 6 MP / 72 LP

5° Bockarna, 0 MP / 47 LP