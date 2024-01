Suécia: O campeão está definido - Inn-Isar com hipóteses de subir ao pódio

Um desempenho equilibrado da equipa de Strömsund, liderada por Hans Weber e Franz Zorn, trouxe a vitória na quarta corrida da Liga Sueca de Velocidade no Gelo, dando-lhes uma liderança inatacável na classificação geral. Zorn, Weber e o sueco Jimmy Olsen venceram cada um duas corridas em Gävle, lançando as bases para o seu triunfo sobre a equipa Inn Isar Racing Team.

"Desta vez, as temperaturas subiram e estavam apenas -1 graus Celsius e a nevar", disse Hans Weber, fazendo uma retrospetiva da corrida. "Na primeira corrida, em que só consegui marcar um ponto, tive alguns problemas com a frente. Não tinha ar suficiente nos pneus e o gelo estava bastante mole devido à temperatura. No final, foi uma vitória segura".

A Inn Isar Racing Team teve de prescindir do austríaco Philip Lageder a partir da nona corrida, que lesionou o braço num acidente e foi hospitalizado. Com Ove Ledström, a equipa voltou a ter um reforço importante e conseguiu prevalecer no emocionante duelo pelo segundo lugar contra Jämtarna com Luca Bauer, Gävle com Benedikt Monn e ÖMK Rundbana. Graças ao segundo lugar obtido em Gävle, a equipa alemã poderá mesmo ficar em segundo lugar na última prova, em Bollnäs.

Resultados da liga sueca Gävle:

1º Strömsunds MC, 30 pontos: Franz Zorn 8, Hans Weber 9, Jimmy Olsen 10, Jasper Iwema 3

2º Inn Isar Racing Team 23: Ove Ledström 6, Max Niedermaier 7, Markus Jell 10, Philip Lageder 0

3º Jämtarna 21: Charly Ebner 10, Beat Dobler 0, Luca Bauer 9, Jo Saetre 2

4º Gävle 20: Heikki Huusko 13, Josef Kreuzberger 1, Benedikt Monn 5, Maximilian Niedermaier 1

5º ÖMK Rundbana 18: Stefan Svensson 12, Jimmy Hörnell 3, Andrej Divis 3

6º Bockarna, 14 pontos: Max Koivula 11, Martin Posch 2, Atte Suolammi 1

Classificação após 4 das 5 corridas:

1º Strömsunds MC, 19 pontos / 118 pontos corridos

2º Jämtarna, 12 MP / 89 LP

3º Inn Isar Racing Team, 12 MP / 88 LP

4º ÖMK Rundbana, 11 MP / 92 LP

5º Gävle, 6 MP / 72 LP

5º Bockarna, 0 MP / 47 LP