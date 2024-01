Ligue suédoise : l'équipe allemande se surpasse

L'équipe de Strömsund a terminé la saison 2024 de la ligue suédoise de speedway sur glace avec un bilan presque impeccable : l'équipe a remporté la cinquième course avec 30 points et a remporté sa quatrième victoire. Hans Weber s'est présenté trois fois à la bande et a gagné à chaque fois. Avec le Suédois Jimmy Olsen, l'équipe de Franz Zorn et Jasper Iwema comptait en outre dans ses rangs quelqu'un qui a marqué douze points à deux chiffres.

Avec Max Niedermaier, l'équipe Inn Isar Racing avait également un pilote exceptionnel qui, avec trois victoires de manche, a obtenu onze points. De manière générale, l'équipe, qui a dû se passer de Philip Lageder, blessé, a réalisé une performance équilibrée : 25 points lui ont permis d'obtenir la deuxième place, ce qui représente quatre points de match et la hisse à la deuxième place du classement général.

La troisième place a également été occupée par une équipe allemande. Avec 21 points, Gävle a pu s'assurer la dernière place du podium, un point devant Jämtarna (avec Luca Bauer). Benedikt Monn a réalisé une belle performance avec huit points et a largement contribué à ce que Gävle monte pour la première fois sur le podium lors de la dernière course de la ligue.

Au classement final, le Strömsunds MC a remporté haut la main le titre de champion avec 24 points de match sur 25 possibles, devant l'équipe Inn Isar Racing. "Cette deuxième place est méritée pour Philip Lageder, Markus Jell, Max Niedermaier et Ove Ledström. Merci les gars, merci à l'équipe et à chacun des mécaniciens, physiothérapeutes, streamers et coéquipiers - chacun a eu sa part", a fait savoir l'équipe bavaroise. "Qui aurait cru qu'après la troisième place de l'année dernière avec cinq équipes, nous arriverions à la deuxième place cette année avec six équipes".

La troisième place du classement général a été remportée par l'équipe Jämtarna, pour laquelle couraient notamment Luca Bauer et Charly Ebner.

Résultats de la ligue suédoise de speedway sur glace de Bollnäs :

1. Strömsunds MC, 30 points : Franz Zorn 6, Hans Weber 9, Jimmy Olsen 12, Jasper Iwema 3.

2. Inn Isar Racing Team 25 : Ove Ledström 5, Max Niedermaier 11, Markus Jell 9

3. Gävle 21 : Heikki Huuso 12, Maximilian Niedermaier 1, Benedikt Monn 8

4. Jämtarna 20 : Charly Ebner 11, Beat Dobler N, Luca Bauer 8, Jo Saetre 1

5. ÖMK Rundbana 16 : Stefan Svensson 13, Jimmy Hörnell 2, Andrej Divis 1

6e Bockarna 14 : Max Koivula 11, Seppo Siira 0, Martin Posch 2, Atte Suolammi 1

Classement final après 5 courses :

1. Strömsunds MC, 24 points de match / 148 LP

2. équipe Inn Isar Racing, 16 MP / 113 LP

3. Jämtarna, 14 PM / 109 LP

4. ÖMK Rundbana, 12 PM / 108 LP

5. Gävle, 9 MP / 93 LP

6. Bockarna, 0 MP / 61LP