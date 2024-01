Campionato svedese: la squadra tedesca supera se stessa

La squadra di Strömsund ha concluso la stagione 2024 della Swedish Ice Speedway League con un record quasi impeccabile: la squadra ha vinto la quinta gara con 30 punti e ha conquistato la sua quarta vittoria. Hans Weber è sceso in pista tre volte e ha vinto ogni volta. Con lo svedese Jimmy Olsen, anche la squadra guidata da Franz Zorn e Jasper Iwema ha avuto tra le sue fila qualcuno che ha segnato in doppia cifra con dodici punti.

Anche l'Inn Isar Racing Team ha avuto un pilota di spicco, Max Niedermaier, che ha totalizzato undici punti con tre vittorie in gara. In generale, la squadra, che ha dovuto fare a meno dell'infortunato Philip Lageder, ha offerto una prestazione equilibrata: 25 punti le sono valsi il secondo posto, che ha significato quattro match point e l'ha portata al secondo posto assoluto.

Anche una squadra con partecipazione tedesca si è classificata al terzo posto. Gävle si è assicurato l'ultimo posto sul podio con 21 punti, un punto davanti a Jämtarna (con Luca Bauer). Benedikt Monn ha fatto un'ottima prestazione con otto punti e ha contribuito in modo significativo a far sì che il Gävle salisse per la prima volta sul podio nell'ultima gara di campionato.

Nella classifica finale, Strömsunds MC si è laureato campione con 24 punti su 25 possibili davanti all'Inn Isar Racing Team. "Philip Lageder, Markus Jell, Max Niedermaier e Ove Ledström hanno meritato questo secondo posto. Grazie ragazzi, grazie alla squadra e a ogni singolo meccanico, fisioterapista, streamer e compagno di squadra: tutti hanno fatto la loro parte", ha dichiarato il team bavarese. "Chi avrebbe mai creduto che dopo il terzo posto dell'anno scorso con cinque squadre, quest'anno saremmo riusciti a raggiungere il secondo posto con sei squadre".

Il terzo posto assoluto è stato conquistato dal Team Jämtarna, per il quale hanno gareggiato, tra gli altri, Luca Bauer e Charly Ebner.

Risultati della Swedish Ice Speedway League Bollnäs:

1° Strömsunds MC, 30 punti: Franz Zorn 6, Hans Weber 9, Jimmy Olsen 12, Jasper Iwema 3

2° Inn Isar Racing Team 25: Ove Ledström 5, Max Niedermaier 11, Markus Jell 9

3° Gävle 21: Heikki Huuso 12, Maximilian Niedermaier 1, Benedikt Monn 8

4° Jämtarna 20: Charly Ebner 11, Beat Dobler N, Luca Bauer 8, Jo Saetre 1

5° ÖMK Rundbana 16: Stefan Svensson 13, Jimmy Hörnell 2, Andrej Divis 1

6° Bockarna 14: Max Koivula 11, Seppo Siira 0, Martin Posch 2, Atte Suolammi 1

Classifica finale dopo 5 gare:

1° Strömsunds MC, 24 punti partita / 148 LP

2° Inn Isar Racing Team, 16 MP / 113 LP

3. Jämtarna, 14 MP / 109 LP

4. ÖMK Rundbana, 12 MP / 108 LP

5° Gävle, 9 MP / 93 LP

6° Bockarna, 0 MP / 61 LP