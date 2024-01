Liga sueca: equipa alemã supera-se a si própria

A equipa de Strömsund terminou a época de 2024 da Liga Sueca de Velocidade no Gelo com um registo quase perfeito: a equipa venceu a quinta corrida com 30 pontos e conquistou a sua quarta vitória. Hans Weber entrou em pista três vezes e venceu em todas elas. Com o sueco Jimmy Olsen, a equipa liderada por Franz Zorn e Jasper Iwema também teve alguém nas suas fileiras que marcou dois dígitos, com doze pontos.

A Inn Isar Racing Team também teve um excelente piloto, Max Niedermaier, que marcou onze pontos com três vitórias. De um modo geral, a equipa, que não contou com o lesionado Philip Lageder, teve um desempenho equilibrado: 25 pontos valeram-lhe o segundo lugar, o que significou quatro pontos de jogo e a elevou ao segundo lugar da geral.

Uma equipa com participação alemã também terminou em terceiro lugar. O Gävle garantiu o último lugar do pódio com 21 pontos, um ponto à frente do Jämtarna (com Luca Bauer). Benedikt Monn teve um bom desempenho, com oito pontos, e contribuiu significativamente para que o Gävle subisse ao pódio pela primeira vez na última prova do campeonato.

Na classificação final, o Strömsunds MC terminou como campeão com 24 dos 25 pontos possíveis, à frente da Inn Isar Racing Team. "Philip Lageder, Markus Jell, Max Niedermaier e Ove Ledström mereceram este segundo lugar. Obrigado, rapazes, obrigado à equipa e a cada um dos mecânicos, fisioterapeutas, serpentinas e companheiros de equipa - todos desempenharam o seu papel", disse a equipa da Baviera. "Quem diria que, depois do terceiro lugar no ano passado com cinco equipas, conseguiríamos o segundo lugar este ano com seis equipas."

O terceiro lugar geral foi assegurado pela equipa Jämtarna, pela qual competiram, entre outros, Luca Bauer e Charly Ebner.

Resultados Liga Sueca de Speedway no Gelo Bollnäs:

1º Strömsunds MC, 30 pontos: Franz Zorn 6, Hans Weber 9, Jimmy Olsen 12, Jasper Iwema 3

2º Inn Isar Racing Team 25: Ove Ledström 5, Max Niedermaier 11, Markus Jell 9

3º Gävle 21: Heikki Huuso 12, Maximilian Niedermaier 1, Benedikt Monn 8

4º Jämtarna 20: Charly Ebner 11, Beat Dobler N, Luca Bauer 8, Jo Saetre 1

5º ÖMK Rundbana 16: Stefan Svensson 13, Jimmy Hörnell 2, Andrej Divis 1

6º Bockarna 14: Max Koivula 11, Seppo Siira 0, Martin Posch 2, Atte Suolammi 1

Classificação final após 5 regatas:

1º Strömsunds MC, 24 match points / 148 LP

2º Inn Isar Racing Team, 16 MP / 113 LP

3º Jämtarna, 14 PM / 109 LP

4º ÖMK Rundbana, 12 MP / 108 LP

5º Gävle, 9 MP / 93 LP

6º Bockarna, 0 MP / 61 LP