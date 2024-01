Russie : Bogdanov perd du terrain sur Dinar Valeev

Nikita Bogdanov a terminé invaincu la première journée de course du championnat russe à Schadrinsk et a ainsi pu gagner des points sur le leader Dinar Valeev lors de la cinquième épreuve au total.

Le deuxième jour de course, Bogdanov est également bien entré dans la course et a remporté ses deux premières manches. La troisième manche a vu s'affronter Bogdanov, invaincu, Dinar Valeev et Dmitry Solyannikov, les pilotes les plus forts du moment, ce qui a rendu la course dramatique. Valeev et Solyannikov ont imposé leur rythme dès le départ, tandis que Bogdanov s'est retrouvé à la dernière place et n'est remonté à la troisième place qu'au deuxième tour. Il n'a toutefois pas réussi à dépasser Valeev et Solyannikov.

La situation s'est encore aggravée pour Bogdanov lors de la dernière manche. Valeev avait remporté toutes les manches du deuxième jour de course et marqué 27 points sur les deux jours. En remportant la 38e manche, Bogdanov aurait pu passer à 28 points et réduire ainsi l'écart avec le leader Valeev, mais il a chuté dans la ligne droite de départ et d'arrivée en tentant de se hisser devant. Bogdanov a eu la chance dans son malheur de ne pas être touché par les coureurs qui le suivaient lorsqu'il a glissé sur la glace.

Pour Bogdanov, la course s'est terminée avec 25 points. Comme Valeev, Solyannikov a obtenu 27 points à l'issue des 40 manches de la course et un barrage a dû être organisé pour les départager. Valeev a remporté le départ, mais une manœuvre intelligente a permis à Solyannikov, qui venait de l'extérieur, de prendre la tête lorsque Valeev lui a laissé un espace à la sortie du virage de départ. Dans le deuxième tour, Solyannikov a eu des problèmes dans le virage de départ, ce qui a permis à Valeev de gagner.

Le week-end prochain, les deux prochaines courses auront lieu à Saransk, Valeev s'y rendra en tant que leader et avec quatre points d'avance sur Bogdanov. Avec des courses solides, Solyannikov, qui a actuellement huit points de retard sur Valeev, pourrait encore se placer dans la course au titre.

Résultats du championnat russe de Schadrinsk :

1. Dinar Valeev, 27 points

2. Dmitry Solyannikov, 27

3. Nikita Bogdanov, 25

4. Dmitry Koltakov, 24

5. Dmitry Khomitsevich, 20

6. Sergey Makarov, 19

7. Nikita Toloknov, 16

8. Konstantin Kolenkin, 14

9. Matvey Volkov, 14

10. Ivan Gavrilov, 13

11. Igor Kononov, 12

12. Vasily Nesytykh, 12

13. Ivan Bolshakov, 7

14. Ivan Khuzin, 5

15. Vladislav Martianov, 3

16. Vladimir Fadeev, 2

Situation après 6 courses sur 10 :

1. Dinar Valeev, 81 points

2. Nikita Bogdanov, 77

3. Dmitry Solyannikov, 73

4. Dmitry Koltakov, 66

5. Dmitry Khomitsevich, 56

6. Matvey Volkov, 52

7. Nikita Toloknov, 49

8. Sergey Makarov, 48

9. Igor Kononov, 43

10. Vasily Nesytykh, 33

11. Konstantin Kolenkin, 32

12. Ivan Gavrilov, 27

13. Ivan Bolshakov, 23

14. Vladimir Fadeev, 16

15. Igor Saydullin, 14

16. Evgeniy Sharov, 14

17. Ivan Khuzhin, 11

18. Vladislav Martyanov, 3