Russia: Bogdanov perde terreno nei confronti di Dinar Valeev

Nikita Bogdanov ha concluso imbattuto la prima giornata di gare del Campionato russo a Shadrinsk ed è riuscito a recuperare punti sul leader Dinar Valeev nella quinta prova assoluta.

Bogdanov ha iniziato bene anche la seconda giornata di gare, vincendo le prime due manche. Nella terza manche, l'imbattuto Bogdanov, Dinar Valeev e Dmitry Solyannikov, che sono attualmente i piloti più forti, si sono incontrati e la gara è stata altrettanto drammatica. Valeev e Solyannikov hanno imposto il ritmo fin dall'inizio, mentre Bogdanov si è trovato all'ultimo posto ed è risalito in terza posizione solo al secondo giro. Tuttavia, non è riuscito a superare Valeev e Solyannikov.

Le cose sono andate ancora peggio per Bogdanov nella fase finale. Valeev aveva vinto tutte le manche del secondo giorno di gara e aveva totalizzato 27 punti nei due giorni. Con una vittoria nella manche 38, Bogdanov avrebbe potuto portare il suo punteggio a 28 punti e ridurre così il distacco dal leader Valeev, ma è caduto sul rettilineo di partenza mentre cercava di passare in testa. Fortunatamente per Bogdanov, non è stato colpito dai corridori che lo seguivano mentre sbandava sul ghiaccio.

La gara si è conclusa con 25 punti per Bogdanov. Come Valeev, anche Solyannikov ha totalizzato 27 punti al termine delle 40 manche di gara ed è stato necessario decidere un jump-off. Valeev ha vinto la partenza, ma con un'abile manovra Solyannikov, che arrivava dall'esterno, ha preso il comando quando Valeev gli ha lasciato uno spazio all'uscita della curva iniziale. Al secondo giro, Solyannikov ha avuto problemi alla curva iniziale, permettendo a Valeev di vincere alla fine.

Le prossime due gare si svolgeranno a Saransk il prossimo fine settimana, dove Valeev si presenterà da leader con quattro punti di vantaggio su Bogdanov. Con una buona gara, Solyannikov, che attualmente si trova a otto punti da Valeev, potrebbe ancora inserirsi nella corsa al titolo.

Risultati Campionato russo Shadrinsk:

1° Dinar Valeev, 27 punti

2. Dmitry Solyannikov, 27

3. Nikita Bogdanov, 25

4. Dmitry Koltakov, 24

5. Dmitry Khomitsevich, 20

6. Sergey Makarov, 19

7. Nikita Toloknov, 16

8. Konstantin Kolenkin, 14

9. Matvey Volkov, 14

10. Ivan Gavrilov, 13

11 Igor Kononov, 12

12 Vasily Nesytykh, 12

13° Ivan Bolshakov, 7

14 Ivan Khuzin, 5

15 Vladislav Martianov, 3

16° Vladimir Fadeev, 2

Classifica dopo 6 gare su 10:

1° Dinar Valeev, 81 punti

2. Nikita Bogdanov, 77

3. Dmitry Solyannikov, 73

4. Dmitry Koltakov, 66

5. Dmitry Khomitsevich, 56

6. Matvey Volkov, 52

7. Nikita Toloknov, 49

8° Sergey Makarov, 48

9. Igor Kononov, 43

10. Vasily Nesytykh, 33

11. Konstantin Kolenkin, 32

12. Ivan Gavrilov, 27

13. Ivan Bolshakov, 23

14. Vladimir Fadeev, 16

15. Igor Saydullin, 14

16. Evgeniy Sharov, 14

17 Ivan Khuzhin, 11

18. Vladislav Martyanov, 3