Rússia: Bogdanov perde terreno para Dinar Valeev

Apesar de um máximo no primeiro dia de corridas, Nikita Bogdanov perdeu para Dinar Valeev no final das duas corridas do Campeonato Russo de Velocidade no Gelo, em Shadrinsk.

Nikita Bogdanov terminou o primeiro dia de corridas do Campeonato Russo em Shadrinsk sem perder e conseguiu ganhar pontos ao líder Dinar Valeev na quinta prova da geral.

Bogdanov também teve um bom começo no segundo dia de corridas e venceu as suas duas primeiras corridas. Na terceira bateria, os invictos Bogdanov, Dinar Valeev e Dmitry Solyannikov, que são atualmente os pilotos mais fortes, juntaram-se e a corrida foi igualmente dramática. Valeev e Solyannikov marcaram o ritmo desde o início, enquanto Bogdanov se encontrava no último lugar e só subiu para terceiro na segunda volta. No entanto, não conseguiu ultrapassar Valeev e Solyannikov.

As coisas ficaram ainda piores para Bogdanov na ronda final. Valeev tinha vencido todas as baterias do segundo dia de corrida e marcou 27 pontos nos dois dias. Com uma vitória na eliminatória 38, Bogdanov poderia ter aumentado a sua pontuação para 28 pontos e, assim, reduzir a diferença para o líder Valeev, mas caiu na reta da meta quando tentava chegar à frente. Felizmente para Bogdanov, ele não foi atingido pelos pilotos que o seguiam enquanto derrapava no gelo.

A corrida terminou com 25 pontos para Bogdanov. Tal como Valeev, Solyannikov também somou 27 pontos no final dos 40 percursos da corrida e teve de ser decidido um desempate. Valeev ganhou a partida, mas com uma manobra inteligente Solyannikov, que vinha por fora, assumiu a liderança quando Valeev lhe deixou um espaço à saída da curva de partida. Na segunda volta, Solyannikov teve problemas na curva de partida, permitindo que Valeev acabasse por vencer.

As próximas duas corridas terão lugar em Saransk no próximo fim de semana, com Valeev a viajar para lá como líder e com uma vantagem de quatro pontos sobre Bogdanov. Com uma corrida forte, Solyannikov, que está atualmente a oito pontos de Valeev, ainda pode entrar na corrida pelo título.

Resultados do Campeonato Russo de Shadrinsk:

1º Dinar Valeev, 27 pontos

2º Dmitry Solyannikov, 27 pontos

3. Nikita Bogdanov, 25

4. Dmitry Koltakov, 24

5. Dmitry Khomitsevich, 20

6. Sergey Makarov, 19

7. Nikita Toloknov, 16

8. Konstantin Kolenkin, 14

9º Matvey Volkov, 14

10º Ivan Gavrilov, 13

11 Igor Kononov, 12

12º Vasily Nesytykh, 12

13.º Ivan Bolshakov, 7

14 Ivan Khuzin, 5

15 Vladislav Martianov, 3

16º Vladimir Fadeev, 2

Classificação após 6 das 10 corridas:

1º Dinar Valeev, 81 pontos

2. Nikita Bogdanov, 77

3. Dmitry Solyannikov, 73

4. Dmitry Koltakov, 66

5. Dmitry Khomitsevich, 56

6) Matvey Volkov, 52

7. Nikita Toloknov, 49

8º Sergey Makarov, 48

9º Igor Kononov, 43

10º Vasily Nesytykh, 33

11º Konstantin Kolenkin, 32

12) Ivan Gavrilov, 27

13. Ivan Bolshakov, 23

14. Vladimir Fadeev, 16

15º Igor Saydullin, 14

16.o Evgeniy Sharov, 14

17.o Ivan Khuzhin, 11

18. Vladislav Martyanov, 3