Russie : l'avance de Valeev a fondu à Saransk

Les courses 7 et 8 du championnat russe de speedway sur glace ont eu lieu à Saransk. Lors des deux journées, Nikita Bogdanov et Dmitry Solyannikov ont fait mieux que le leader du classement général, Dinar Valeev.

Samedi sous la neige et dimanche sous le soleil, les courses du championnat russe à Saransk ont offert un sport de vitesse sur glace de haut niveau et de nombreux duels dignes d'intérêt. Le premier jour, les trois leaders du championnat ont commencé par remporter des manches. Lors de la cinquième manche, Dmitry Solyannikov a battu Dinar Valeev dès le départ, prenant ainsi le premier point du week-end au leader du classement général. Dans la troisième manche, Valeev a affronté Nikita Bogdanov et s'est incliné après Solyannikov, un autre poursuivant, après s'être cassé les dents sur Bogdanov pendant quatre tours.

Solyannikov et Bogdanov sont restés invaincus jusqu'à la dernière manche, où ils se sont affrontés. La tête de ce duel a changé plusieurs fois, mais c'est finalement Bogdanov qui a eu le dessus et a terminé la première journée de course à Saransk invaincu, devant Solyannikov et Valeev.

Bogdanov a ouvert la deuxième journée en battant Dmitry Koltakov. Dès la première manche, Valeev et Solyannikov, deux prétendants au titre, se sont affrontés. Valeev a brièvement sursauté au départ, puis le premier virage a également été serré pour Valeev, ce dont Solyannikov a pu profiter. Valeev a certes pu attaquer Solyannikov, mais ce dernier a remporté la victoire.

Bogdanov a cédé son seul point de la journée à Dmitry Khomitsevich lors de la deuxième manche. Bogdanov a certes remporté le départ, mais il a laissé un espace à la sortie du virage de départ, dont l'expérimenté Khomitsevich a profité pour prendre la tête et remporter la manche.

Bogdanov est resté invaincu dans les autres manches, a également réussi à battre Solyannikov et a remporté un total de 29 points sur 30 possibles.

Comme Solyannikov, avec 28 points à Saransk, a récolté plus de points que Valeev (26 points), tout comme Bogdanov, les trois premiers se rapprochent avant les deux dernières courses à Vyatskiye Polyany et Krasnogorsk.

Résultats du championnat russe de Saransk :

1. Nikita Bogdanov, 29 points

2. Dmitry Solyannikov, 28

3. Dinar Valeev, 26

4. Dmitry Khomitsevich, 21

5. Konstantin Kolenkin, 20

6. Dmitry Koltakov, 16

7. Sergey Makarov, 15

8. Igor Kononov, 14

9. Ivan Bolshakov, 14

10. Nikita Toloknov, 14

11. Ivan Gavrilov, 11

12. Matvey Volkov, 10

13. Vasily Nesytykh, 8

14. Igor Saydullin, 6

15. Evgeny Sharov, 5

16. Ivan Khuzhin, 2

Situation après 8 courses sur 12 :

1. Dinar Valeev, 107 points

2. Nikita Bogdanov, 106

3. Dmitry Solyannikov, 101

4. Dmitry Koltakov, 82

5. Dmitry Khomitsevich, 77

6. Nikita Toloknov, 63

7. Matvey Volkov, 62

8. Sergey Makarov, 61

9. Igor Kononov, 57

10. Konstantin Kolenkin, 51

11. Vasily Nesytykh, 41

12. Ivan Gavrilov, 38

13. Ivan Bolshakov, 37

14. Igor Saydullin, 21

15. Evgeny Sharov, 19

16. Vladimir Fadeev, 16

17. Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 3