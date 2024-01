Russia: il vantaggio di Valeev a Saransk si è dissolto

Le gare 7 e 8 del Campionato russo di velocità su ghiaccio si sono svolte a Saransk. In entrambe le giornate, Nikita Bogdanov e Dmitry Solyannikov hanno fatto meglio del leader della classifica generale Dinar Valeev.

Sabato sotto la neve e domenica sotto il sole, le gare del Campionato russo di Saransk hanno offerto un forte sport di ice speedway e molti duelli degni di nota. Nella prima giornata, i tre leader del campionato hanno esordito con vittorie di manche. Nella quinta manche, Dmitry Solyannikov ha battuto Dinar Valeev fin dall'inizio e ha preso il primo punto del weekend dal leader della classifica generale. Nella terza manche, Valeev si è scontrato con Nikita Bogdanov e, dopo Solyannikov, è stato sconfitto da un altro inseguitore, dopo che per quattro giri si era scagliato contro Bogdanov.

Solyannikov e Bogdanov sono rimasti imbattuti fino all'ultimo giro e poi si sono incontrati. Il vantaggio in questo duello è cambiato più volte, ma alla fine Bogdanov ha avuto la meglio e ha concluso la prima giornata di gara a Saransk imbattuto davanti a Solyannikov e Valeev.

Bogdanov ha aperto la seconda giornata con una vittoria su Dmitry Koltakov e i due contendenti al titolo, Valeev e Solyannikov, si sono incontrati nella prima manche. Valeev ha avuto un breve sussulto in partenza, poi le cose si sono fatte strette per Valeev alla prima curva, che Solyannikov è riuscito a capitalizzare. Valeev è stato ancora in grado di attaccare Solyannikov, ma si è aggiudicato la vittoria.

Bogdanov ha ceduto il suo unico punto della giornata a Dmitry Khomitsevich nella seconda manche. Pur avendo vinto la partenza, Bogdanov ha lasciato un vuoto all'uscita della curva iniziale, che l'esperto Khomitsevich ha sfruttato, prendendo il comando e vincendo la gara.

Bogdanov è rimasto imbattuto nelle manche successive, sconfiggendo anche Solyannikov e ottenendo un totale di 29 punti su 30 possibili.

Poiché Solyannikov, con 28 punti a Saransk, ha ottenuto più punti di Valeev (26 punti), proprio come Bogdanov, i primi tre si sono avvicinati in vista delle due gare finali a Vyatskiye Polyany e Krasnogorsk.

Risultati Campionato russo Saransk:

1° Nikita Bogdanov, 29 punti

2. Dmitry Solyannikov, 28

3. Dinar Valeev, 26

4. Dmitry Khomitsevich, 21

5. Konstantin Kolenkin, 20

6. Dmitry Koltakov, 16

7. Sergey Makarov, 15

8. Igor Kononov, 14

9. Ivan Bolshakov, 14

10. Nikita Toloknov, 14

11° Ivan Gavrilov, 11

12° Matvey Volkov, 10

13. Vasily Nesytykh, 8

14. Igor Saydullin, 6

15. Evgeny Sharov, 5

16° Ivan Khuzhin, 2

Classifica dopo 8 gare su 12:

1° Dinar Valeev, 107 punti

2. Nikita Bogdanov, 106

3. Dmitry Solyannikov, 101

4. Dmitry Koltakov, 82

5. Dmitry Khomitsevich, 77

6. Nikita Toloknov, 63

7. Matvey Volkov, 62

8° Sergey Makarov, 61

9. Igor Kononov, 57

10. Konstantin Kolenkin, 51

11. Vasily Nesytykh, 41

12. Ivan Gavrilov, 38

13. Ivan Bolshakov, 37

14. Igor Saydullin, 21

15. Evgeny Sharov, 19

16° Vladimir Fadeev, 16

17. Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 3