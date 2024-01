Rússia: A liderança de Valeev em Saransk derreteu-se

As corridas 7 e 8 do Campeonato Russo de Velocidade no Gelo realizaram-se em Saransk. Em ambos os dias, Nikita Bogdanov e Dmitry Solyannikov foram melhores do que o líder da classificação geral, Dinar Valeev.

No sábado com queda de neve e no domingo com sol, as corridas do Campeonato da Rússia em Saransk ofereceram um forte desporto de velocidade no gelo e muitos duelos dignos de serem vistos. No primeiro dia, os três líderes do campeonato começaram com vitórias nas eliminatórias. Na quinta manga, Dmitry Solyannikov bateu Dinar Valeev desde o início e conquistou o primeiro ponto do fim de semana ao líder da classificação geral. Na terceira bateria, Valeev defrontou Nikita Bogdanov e, depois de Solyannikov, foi derrotado por outro perseguidor, depois de ter mostrado os dentes a Bogdanov durante quatro voltas.

Solyannikov e Bogdanov mantiveram-se invictos até à última ronda e depois enfrentaram-se. A liderança neste duelo mudou de mãos várias vezes, mas no final Bogdanov levou a melhor e terminou o primeiro dia de corridas em Saransk invicto à frente de Solyannikov e Valeev.

Bogdanov abriu o segundo dia com uma vitória sobre Dmitry Koltakov, e dois candidatos ao título, Valeev e Solyannikov, encontraram-se na primeira bateria. Valeev vacilou por breves instantes no início, depois as coisas ficaram apertadas para Valeev na primeira curva, o que Solyannikov conseguiu aproveitar. Valeev ainda conseguiu atacar Solyannikov, mas este levou a vitória.

Bogdanov cedeu o seu único ponto do dia a Dmitry Khomitsevich na segunda ronda. Apesar de Bogdanov ter vencido a partida, deixou um espaço na saída da curva inicial, que o experiente Khomitsevich aproveitou, assumindo a liderança e vencendo a corrida.

Bogdanov manteve-se invicto nas restantes mangas, derrotando também Solyannikov e marcando um total de 29 pontos em 30 possíveis.

Como Solyannikov, com 28 pontos em Saransk, marcou mais pontos do que Valeev (26 pontos), tal como Bogdanov, os três primeiros ficaram mais próximos antes das duas últimas corridas em Vyatskiye Polyany e Krasnogorsk.

Resultados do Campeonato da Rússia Saransk:

1º Nikita Bogdanov, 29 pontos

2º Dmitry Solyannikov, 28

3. Dinar Valeev, 26

4. Dmitry Khomitsevich, 21

5. Konstantin Kolenkin, 20

6. Dmitry Koltakov, 16

7) Sergey Makarov, 15

8. Igor Kononov, 14

9º Ivan Bolshakov, 14

10º Nikita Toloknov, 14

11.º Ivan Gavrilov, 11

12º Matvey Volkov, 10

13. Vasily Nesytykh, 8

14. Igor Saydullin, 6

15º Evgeny Sharov, 5

16º Ivan Khuzhin, 2

Classificação após 8 das 12 corridas:

1º Dinar Valeev, 107 pontos

2. Nikita Bogdanov, 106

3. Dmitry Solyannikov, 101

4. Dmitry Koltakov, 82

5. Dmitry Khomitsevich, 77

6) Nikita Toloknov, 63

7. Matvey Volkov, 62

8º Sergey Makarov, 61

9º Igor Kononov, 57

10º Konstantin Kolenkin, 51

11) Vasily Nesytykh, 41

12º Ivan Gavrilov, 38

13.º Ivan Bolshakov, 37

14. Igor Saydullin, 21

15º Evgeny Sharov, 19

16º Vladimir Fadeev, 16

17.o Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 3