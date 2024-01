Luca Bauer : "Faire passer du méthanol dans le carburateur".

Lors des deux dernières courses de la ligue suédoise, Luca Bauer n'a pas non plus pu exploiter tout son potentiel. Avec 8 et 9 points à Gävle et Bollnäs, il a montré des performances mitigées au sein de l'équipe Jämtarna.

"Tout ne s'est pas encore déroulé de manière optimale chez moi", a constaté le Bavarois. "Certains départs étaient bons, d'autres mauvais - dans l'ensemble, j'aurais pu faire mieux. Certains garçons étaient meilleurs que moi, je dois l'accepter et travailler pour m'améliorer d'ici la finale des championnats d'Europe à Sanok".

Travailler sur soi-même est cependant particulièrement difficile pour les pilotes de speedway sur glace en ces temps de discussion sur le climat et de boycott de la Russie. Un vol chez le multi-champion Nikolai Krasnikov, chez qui Bauer a posé une de ses machines pour faire quelques tours en Russie, est actuellement annulé en raison des sanctions liées à la guerre en Ukraine. Des semaines de gel permanent dans nos contrées pourraient transformer certaines prairies avec beaucoup d'eau en un ovale de glace pour l'entraînement, mais cela reste un rêve. Sans compter que, contrairement à il y a 30 ans, l'acceptation des hommes qui pétaradent sur une prairie ou même un lac gelé n'est plus la même. Et ce, bien que dans le sport sur piste, on roule depuis toujours au méthanol, donc avec du carburant E100.

"Il reste encore un peu de temps avant la fin février", dit Bauer. "J'espère qu'il y aura encore l'un ou l'autre entraînement d'ici là. Nous espérons que les températures resteront basses, de sorte que nous puissions encore faire passer une bonne quantité de méthanol dans le carburateur avant le championnat d'Europe en Pologne".

Pour Luca Bauer, il s'agira de défendre avec succès sa médaille d'argent lors des championnats d'Europe des 24 et 25 février. On pourra le voir en Allemagne du 22 au 24 mars, date à laquelle le championnat du monde de speedway sur glace de cette année débutera dans la Max-Aicher-Arena d'Inzell.