Luca Bauer: "Inseguire il metanolo attraverso il carburatore"

Luca Bauer non è soddisfatto delle sue prestazioni nella Swedish Ice Speedway League. Se vuole competere per le medaglie nelle prossime gare di predicato, deve migliorare il suo gioco.

Anche Luca Bauer non è riuscito a esprimere il suo potenziale nelle ultime due gare del campionato svedese, con 8 e 9 punti a Gävle e Bollnäs ha mostrato prestazioni contrastanti nel Team Jämtarna.

"Le cose non sono andate secondo i piani", ha detto il bavarese. "Alcune partenze sono state buone, altre cattive - nel complesso avrei potuto fare meglio. C'erano alcuni ragazzi più bravi di me, devo accettarlo e lavorare per migliorare prima della finale del Campionato Europeo a Sanok".

Tuttavia, è particolarmente difficile per i piloti di speedway su ghiaccio lavorare su se stessi in tempi di dibattito sul clima e di boicottaggio della Russia. Un volo per andare a trovare il pluricampione del mondo Nikolai Krasnikov, dove Bauer ha parcheggiato una delle sue macchine per fare qualche giro in Russia, è stato cancellato a causa delle sanzioni imposte in seguito alla guerra in Ucraina. Settimane di permafrost in patria potrebbero trasformare molti prati con molta acqua in un ovale di ghiaccio per gli allenamenti, ma questo rimane un sogno irrealizzabile. A parte il fatto che, a differenza di 30 anni fa, l'accettazione di uomini che si agitano su un prato o addirittura su un lago ghiacciato è diversa. E questo nonostante il fatto che le corse su pista siano sempre state alimentate a metanolo, ovvero con carburante E100.

"Manca ancora un po' alla fine di febbraio", dice Bauer. "Spero che da qui ad allora ci saranno una o due sessioni di allenamento. Speriamo che le temperature rimangano basse, in modo da poter far passare molto metanolo nel carburatore prima del Campionato europeo in Polonia".

Per Luca Bauer, l'obiettivo è difendere con successo la sua medaglia d'argento al Campionato Europeo del 24 e 25 febbraio. Sarà in Germania dal 22 al 24 marzo, quando il Campionato mondiale di velocità su ghiaccio di quest'anno prenderà il via nella Max Aicher Arena di Inzell.