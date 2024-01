Luca Bauer: "Perseguir o metanol através do carburador"

Luca Bauer não está satisfeito com o seu desempenho na Liga Sueca de Velocidade no Gelo. Se quiser competir por medalhas nas próximas corridas de preparação, precisa de melhorar o seu desempenho.

Luca Bauer também não conseguiu realizar o seu potencial nas duas últimas corridas do campeonato sueco. Com 8 e 9 pontos em Gävle e Bollnäs, teve desempenhos mistos na Team Jämtarna.

"As coisas não correram como planeado para mim", disse o bávaro. "Algumas partidas foram boas, outras más - no geral, podia ter feito melhor. Houve quem fosse melhor do que eu, tenho de aceitar isso e trabalhar para melhorar antes da final do Campeonato da Europa em Sanok."

No entanto, é particularmente difícil para os pilotos de velocidade no gelo trabalharem sobre si próprios em tempos de debate climático e boicote à Rússia. Um voo para visitar o multi-campeão mundial Nikolai Krasnikov, onde Bauer tem uma das suas máquinas estacionada para fazer algumas voltas na Rússia, foi cancelado devido às sanções impostas em consequência da guerra na Ucrânia. Semanas de permafrost em casa poderiam transformar muitos prados com muita água numa pista de gelo para treino, mas isso continua a ser um sonho impossível. Para além do facto de que, ao contrário do que acontecia há 30 anos, a aceitação de homens a correr num prado ou mesmo num lago gelado era diferente. E isto apesar do facto de as corridas de pista terem sido sempre alimentadas a metanol, ou seja, a combustível E100.

"Ainda falta algum tempo para o final de fevereiro", diz Bauer. "Espero que haja uma ou duas sessões de treino até lá. Esperamos que as temperaturas se mantenham baixas para podermos passar bastante metanol pelo carburador antes do Campeonato Europeu na Polónia."

Para Luca Bauer, o objetivo é defender com sucesso a sua medalha de prata no Campeonato Europeu de 24 e 25 de fevereiro. Estará na Alemanha de 22 a 24 de março, altura em que começa o Campeonato do Mundo de Ice Speedway deste ano, na Max Aicher Arena, em Inzell.