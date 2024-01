Le vice-champion Inn Isar : une défaite suivie d'une envolée

L'équipe Inn Isar Racing avait loué une maison au cours de l'année précédente, où l'équipe a vécu pendant la période commune en Suède. "Nous avons passé près de trois semaines en Suède en tant qu'équipe, du 28 décembre au 15 janvier", a rapporté le chef d'équipe Christian Platzer. Dans le quartier commun, l'intégration des nouvelles recrues a été rapide. "Max Niedermaier et Maximilian Niedermaier avec son équipe et Steffen Höppner se sont super bien intégrés chez nous, tout comme Philip Lageder. Tout le monde s'est impliqué et a participé sur une base volontaire, c'était de la folie".

Sur le plan sportif, les journées d'entraînement ont été suivies de la première course de ligue, avec au final une cinquième place décevante. "C'était brutal et un coup de poing dans l'estomac. Je me suis dit : hop, la première année, on a fait sensation, et puis la réalité nous rattrape. Mais nous avons tout de suite mis ces pensées de côté", explique Platzer. "Le soir, nous avons dîné ensemble dans nos quartiers et avons eu une bonne réunion d'équipe. Lors de la deuxième course, l'ambiance était bonne et le nœud a sauté lorsque Markus Jell a gagné le barrage pour la quatrième place".

Après cette progression, ils se sont lancés dans la troisième course, pour laquelle la composition a dû être modifiée. "Avant la course d'Örnsköldsvik, nous avons dû retirer Philip Lageder et faire entrer Ove Ledström, que nous avions engagé comme réserve de fer", a décrit le chef d'équipe lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Après les premières courses, Harald Simon a contribué à nous conseiller et son avis a également été pris en compte dans la décision finale concernant la composition".

La course s'est déroulée avec succès et l'équipe Inn Isar Racing a pu gagner pour la première fois une course lors de sa deuxième année d'appartenance à la ligue suédoise et infliger au futur champion Strömsund sa seule défaite de la saison. Platzer : "Cela a montré l'esprit d'équipe qui est très important chez nous. C'est aussi grâce à Harry Simon que nous y sommes parvenus, ce succès est un pur effort d'équipe. L'engagement en arrière-plan de notre physiothérapeute ou de nos streamers en direct et des fans qui se déplacent spécialement pour les courses est également gigantesque. Tout le monde a joué son rôle, des pilotes aux mécaniciens en passant par les soigneurs".



Après cinq courses, la troupe allemande était vice-championne, ce qui représente un succès considérable.