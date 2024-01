Secondo posto per l'Inn Isar: a una sconfitta è seguita una prestazione di alto livello

L'Inn Isar Racing Team aveva affittato una casa nel vecchio anno, dove la squadra ha vissuto durante il periodo di permanenza in Svezia. "Siamo stati in Svezia come squadra per quasi tre settimane, dal 28 dicembre al 15 gennaio", ha riferito il team principal Christian Platzer. I nuovi arrivati si sono integrati rapidamente nell'alloggio condiviso. "Max Niedermaier e Maximilian Niedermaier con la squadra e Steffen Höppner si sono integrati molto bene con noi, così come Philip Lageder. Tutti si sono offerti come volontari e si sono impegnati, è stato fantastico".

In termini sportivi, la prima gara di campionato si è svolta dopo le giornate di allenamento e la squadra si è classificata in un preoccupante quinto posto. "È stato brutale e un pugno nello stomaco. Stavo già pensando a me stesso: "Ops, hai fatto scalpore al tuo primo anno e poi la realtà ti ha raggiunto". Ma abbiamo subito accantonato questi pensieri", racconta Platzer. "La sera abbiamo cenato insieme nel nostro alloggio e abbiamo fatto una bella riunione di squadra. L'atmosfera era buona nella seconda gara e il nodo è stato sciolto quando Markus Jell ha vinto il jump-off per il quarto posto".

Dopo questo miglioramento, è arrivato il momento della terza gara, per la quale è stato necessario cambiare lo schieramento. "Prima della gara di Örnsköldsvik, abbiamo dovuto togliere Philip Lageder e inserire Ove Ledström, che avevamo ingaggiato come riserva di ferro", ha spiegato il capo squadra in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Dopo le prime gare, Harald Simon ci ha consigliato e la sua opinione è stata presa in considerazione nella decisione finale sullo schieramento".

La gara è stata un successo e l'Inn Isar Racing Team ha vinto una gara per la prima volta al suo secondo anno nel campionato svedese, infliggendo l'unica sconfitta della stagione ai campioni in carica dello Strömsund. Platzer: "Questo ha dimostrato lo spirito di squadra che è molto importante per noi. Grazie anche a Harry Simon, siamo riusciti a raggiungere questo risultato; il successo è stato un puro lavoro di squadra. Anche l'impegno in background del nostro fisioterapista o dei nostri live streamer e dei nostri fan, che hanno viaggiato fino alle gare, è gigantesco. Tutti hanno fatto la loro parte, dai piloti ai meccanici e al personale di supporto".



Dopo cinque gare, la squadra tedesca si è classificata seconda, un risultato notevole.