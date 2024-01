O vice-campeão Inn Isar: a uma derrota seguiu-se um desempenho de alto nível

O início da Liga Sueca de Speedway no Gelo não foi bem sucedido, mas depois a Inn Isar Racing Team infligiu a única derrota ao campeão Strömsund e terminou em segundo lugar. A análise do chefe de equipa Christian Platzer.

por Manuel Wüst - Automatic translation from German

A Inn Isar Racing Team alugou uma casa no ano passado, onde a equipa viveu durante a sua estadia na Suécia. "Estivemos na Suécia, como equipa, durante quase três semanas, de 28 de dezembro a 15 de janeiro", informou o Chefe de Equipa Christian Platzer. Os recém-chegados foram rapidamente integrados no alojamento partilhado. "Max Niedermaier e Maximilian Niedermaier com a equipa e Steffen Höppner adaptaram-se muito bem a nós, tal como Philip Lageder. Toda a gente se ofereceu e se envolveu, foi fantástico."

Em termos desportivos, a primeira corrida da liga realizou-se após os dias de treino e a equipa terminou num sóbrio quinto lugar. "Foi brutal e um murro no estômago. Já estava a pensar para mim próprio: "Ups, causaste um furor no teu primeiro ano e depois a realidade apanha-te. Mas pusemos imediatamente esses pensamentos de lado", diz Platzer. "Depois jantámos juntos à noite no nosso alojamento e tivemos uma boa reunião de equipa. A atmosfera era boa na segunda corrida e o nó rebentou quando Markus Jell ganhou o salto para o quarto lugar."

Depois desta melhoria, chegou a altura da terceira corrida, para a qual o alinhamento teve de ser alterado. "Antes da corrida em Örnsköldsvik, tivemos de tirar Philip Lageder e trazer Ove Ledström, que tínhamos contratado como reserva de ferro", explicou o chefe de equipa numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Após as primeiras corridas, Harald Simon aconselhou-nos e a sua opinião também foi tida em conta na decisão final sobre o alinhamento."

A corrida foi bem sucedida e a Inn Isar Racing Team venceu uma corrida pela primeira vez no seu segundo ano na liga sueca, infligindo a única derrota da época ao eventual campeão Strömsund. Platzer: "Isto demonstrou o espírito de equipa que é muito importante para nós. Também o conseguimos graças a Harry Simon, mas o êxito foi apenas um esforço de equipa. O empenhamento do nosso fisioterapeuta ou dos nossos fãs, que viajaram até às corridas, é também gigantesco. Todos desempenharam o seu papel, desde os pilotos aos mecânicos e ao pessoal de apoio".



Após cinco corridas, a equipa alemã foi vice-campeã, o que é um feito notável.