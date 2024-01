Franky Zorn: proyectos en lugar de carreras de velocidad sobre hielo

Franky Zorn no tuvo que ponerse el mono de competición en la Ice Race de Zell am See debido a la falta de hielo. En su lugar, tuvo más tiempo para charlar con Dani Pedrosa, piloto del Red Bull KTM MotoGP.

El pasado sábado, cuando la mayoría de sus colegas del speedway sobre hielo luchaban en Örnsköldsvik, Suecia, por clasificarse para un puesto en la parrilla del Campeonato del Mundo, el subcampeón del año pasado, Franky Zorn, debería y habría querido dar unas cuantas vueltas sobre hielo. En el renacimiento de la "F.A.T. Ice Race Zell am See", el nativo de Saalfelden patrocinado por Red Bull formaba parte de la alineación como siempre.

Sin embargo, después de que el evento de 2023 fuera víctima de un tiempo excesivamente cálido, Zorn y el único otro protagonista en moto, Dani Pedrosa(sobre una KTM RC16 de MotoGP con neumáticos de clavos), estuvieron entre los que no tomaron parte en el programa principal. Lo mismo ocurrió con los remolques de Skijoring. Sus tractores y todos los demás coches que deberían haber estado compitiendo fueron enviados al menos en pequeños grupos para realizar tandas de exhibición en la maltrecha pista.

Pedrosa y Zorn, condenados a la inactividad, pasaron mucho tiempo juntos como colegas de profesión y compañeros de fatigas, y el edeltester de KTM se interesó mucho por el deporte de Franky Zorn. "Dani es un tipo muy sociable, como deben ser los colegas. Me dijo después de sus vueltas de prueba del año pasado que fue una experiencia increíble pilotar con clavos y que realmente lo disfrutó. En la Ice Race tuvimos mucho tiempo para volver a hablar y se interesó mucho por la tecnología de mi moto. Nos divertimos mucho juntos. Dani es un tipo increíble", confirmó Franky en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

El piloto de 53 años, que vive a menos de 15 kilómetros, en Saalfelden, piensa que fue una pena que tampoco pudiera correr en Zell am See, pero está más preocupado por su deporte en general: "La velocidad sobre hielo ha evolucionado de forma bastante negativa en la región occidental. Berlín ya no existe y las carreras más pequeñas sobre hielo natural como Weißenbach, St. Johann y Steingaden hace tiempo que dejaron de existir. La modalidad de carreras de speedway sobre hielo sigue ahí, por supuesto, pero las carreras son cada vez menos numerosas. El hecho de que en Suecia sólo se llene el vacío con sesiones de entrenamiento consume mucho tiempo y, en principio, no sale nada real de ello. En Rusia también se cancela actualmente todo el mes de febrero, aunque el deporte está en auge allí. Incluso están construyendo allí estadios especiales de speedway sobre hielo, como los estadios de speedway en Polonia".

Sin embargo, Zorn no se aburre, ya que tiene más tiempo para diversos proyectos, la mayoría relacionados con Red Bull. "Por supuesto, tenemos bastantes deportes que quedan muy bien con clavos. Empezamos con Marc Márquez en la Honda de MotoGP en Kitzbühel, luego continuamos con Marcel Hirscher en una Husqvarna FC 350 en el Reiteralm y después el gran proyecto con el downhiller Fabio Wibmer en el Streif. También hice las puntas. Creo que en 24 horas había más de un millón de seguidores en YouTube. Es increíblemente divertido rellenar los huecos".