Franky Zorn : des projets plutôt que des courses de speedway sur glace

Franky Zorn n'a pas eu besoin d'enfiler sa tenue de course lors de l'Ice Race Zell am See, faute de glace. En revanche, il a eu d'autant plus de temps pour s'entretenir avec Dani Pedrosa, l'essayeur de la Red Bull KTM MotoGP.

Samedi dernier, alors qu'une grande partie de ses collègues du speedway sur glace se battaient à Örnsköldsvik, en Suède, pour se qualifier pour les championnats du monde, Franky Zorn, vice-champion du monde l'année dernière, aurait dû et voulu faire quelques tours de glace. Lors de la renaissance de la "F.A.T. Ice Race Zell am See", l'athlète de Saalfelden, sponsorisé par Red Bull, faisait comme toujours partie du line-up.

Mais après que l'édition 2023 ait été victime d'un temps trop chaud, Zorn, tout comme le seul autre protagoniste moto Dani Pedrosa(avec une MotoGP-KTM RC16 équipée de pneus cloutés), a fait partie de ceux qui n'ont pas non plus participé au programme de la coque. Il en va de même pour les remorques de skijöring. Leurs tracteurs, ainsi que toutes les autres voitures qui auraient dû courir, ont au moins pu être envoyés en petits groupes pour faire le show sur la piste malmenée.

Condamnés à l'inactivité, Pedrosa et Zorn ont passé beaucoup de temps ensemble en tant que collègues de travail et compagnons d'infortune, l'essayeur KTM s'intéressant de près au sport de Franky Zorn. "Dani est un type très sociable, comme il devrait l'être entre collègues. Après ses tours d'essai l'année dernière, il m'a dit qu'avec les pneus cloutés, c'était une sensation de conduite incroyable et qu'il avait beaucoup apprécié. Lors de l'Ice Race, nous avons à nouveau eu beaucoup de temps pour parler et il s'est fortement intéressé à la technique de mon vélo. Nous avons eu beaucoup de plaisir ensemble. Dani est un garçon incroyable", a confirmé Franky lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

L'homme de 53 ans, qui vit à Saalfelden, à moins de 15 kilomètres de là, a trouvé dommage qu'il n'ait pas pu participer à Zell am See, mais il est plus inquiet pour son sport en général : "Le speedway sur glace a évolué de manière assez négative dans la région occidentale. Berlin n'est plus et les petites courses sur glace naturelle comme Weißenbach, St. Johann et Steingaden n'existent plus depuis longtemps. Le mode de course pour le speedway sur glace est bien sûr quand même là, mais les courses sont de moins en moins nombreuses. Le fait que tu ne remplisses le vide qu'avec des entraînements en Suède est très coûteux et en principe, rien de correct n'en sort. De même, tout le mois de février en Russie tombe actuellement à l'eau, alors que le sport est en plein essor là-bas. On y construit même des stades spéciaux de speedway sur glace, comme on en connaît dans les arènes de speedway en Pologne".

Zorn ne s'ennuie toutefois pas, car il a ainsi plus de temps pour différents projets, la plupart en lien avec Red Bull. "Nous avons bien sûr de nombreux sports qui ont l'air vraiment cool avec des crampons. Nous avons commencé avec Marc Marquez avec la Honda MotoGP à Kitzbühel, puis nous avons continué avec Marcel Hirscher avec une Husqvarna FC 350 sur la Reiteralm, et enfin le grand projet avec le downhiller Fabio Wibmer sur la Streif. Pour cela aussi, j'ai fabriqué les crampons. Je crois qu'en l'espace de 24 heures, il y avait plus d'un million de followers sur YouTube. C'est incroyablement amusant de combler les lacunes qui sont apparues".