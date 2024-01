Franky Zorn: progetti al posto delle gare di velocità su ghiaccio

Franky Zorn non ha dovuto indossare il suo kit da gara alla Ice Race Zell am See a causa della mancanza di ghiaccio. Invece, ha avuto tutto il tempo di chiacchierare con il pilota della Red Bull KTM MotoGP Dani Pedrosa.

Sabato scorso, mentre la maggior parte dei suoi colleghi di ice speedway lottava a Örnsköldsvik, in Svezia, per qualificarsi per un posto nella griglia del Campionato del Mondo, il secondo classificato dello scorso anno Franky Zorn avrebbe dovuto e voluto fare qualche giro sul ghiaccio. In occasione della rinascita della "F.A.T. Ice Race Zell am See", il nativo di Saalfelden, sponsorizzato da Red Bull, ha fatto parte dello schieramento di sempre.

Tuttavia, dopo che l'evento del 2023 è stato vittima del clima eccessivamente caldo, Zorn e l'unico altro protagonista in moto Dani Pedrosa(su una KTM RC16 da MotoGP con pneumatici chiodati) sono stati tra coloro che non hanno preso parte al programma principale. Lo stesso vale per i trailer dello Skijoring. I loro trattori e tutte le altre vetture che avrebbero dovuto gareggiare sono state almeno inviate in piccoli gruppi per delle prove di esibizione sulla pista martoriata.

Pedrosa e Zorn, condannati all'inattività, hanno trascorso molto tempo insieme come colleghi professionisti e compagni di sofferenza, con il pilota KTM che si è interessato molto allo sport di Franky Zorn. "Dani è un ragazzo molto socievole, come dovrebbero essere i colleghi. Dopo i giri di prova dell'anno scorso mi ha detto che è stata un'esperienza incredibile guidare con le chiodate e che gli è piaciuto molto. Alla Ice Race abbiamo avuto molto tempo per parlare di nuovo e lui era molto interessato alla tecnologia della mia moto. Ci siamo divertiti molto insieme. Dani è un ragazzo incredibile", ha confermato Franky in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Il 53enne, che vive a meno di 15 chilometri di distanza a Saalfelden, ritiene che sia stato un peccato non poter correre a Zell am See, ma è più preoccupato per il suo sport nel suo complesso: "Lo speedway su ghiaccio si è sviluppato in modo piuttosto negativo nella regione occidentale. Berlino non c'è più e le gare più piccole su ghiaccio naturale come Weißenbach, St. Johann e Steingaden hanno cessato di esistere da tempo. La modalità di gara per lo speedway su ghiaccio è ancora presente, ovviamente, ma le gare sono sempre meno. Il fatto di riempire il vuoto solo con sessioni di allenamento in Svezia richiede molto tempo e, in linea di principio, non si ottiene nulla di concreto. Anche l'intero mese di febbraio in Russia è attualmente cancellato, sebbene lo sport sia in piena espansione. Stanno addirittura costruendo stadi speciali per lo speedway su ghiaccio, come le arene per lo speedway in Polonia".

Tuttavia, Zorn non si annoia, perché ha più tempo per vari progetti, soprattutto in relazione alla Red Bull. "Naturalmente, abbiamo un bel po' di sport che sembrano molto belli con i chiodi. Abbiamo iniziato con Marc Marquez sulla Honda della MotoGP a Kitzbühel, poi abbiamo continuato con Marcel Hirscher su una Husqvarna FC 350 sulla Reiteralm e infine il grande progetto con il downhiller Fabio Wibmer sulla Streif. Ho realizzato anche le punte per questo progetto. Credo che in 24 ore ci siano stati più di un milione di follower su YouTube. È incredibilmente divertente colmare le lacune".