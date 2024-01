Franky Zorn: Projectos em vez de corridas de velocidade no gelo

Franky Zorn não precisou de vestir o seu equipamento de corrida na Ice Race Zell am See devido à falta de gelo. Em vez disso, teve mais tempo para conversar com o piloto da Red Bull KTM MotoGP, Dani Pedrosa.

No passado sábado, enquanto a maioria dos seus colegas da pista de gelo lutavam em Örnsköldsvik, na Suécia, por um lugar na grelha do Campeonato do Mundo, o vice-campeão do ano passado, Franky Zorn, devia e queria dar umas voltas no gelo. No renascimento da "F.A.T. Ice Race Zell am See", o piloto de Saalfelden, patrocinado pela Red Bull, fez parte do alinhamento como sempre.

No entanto, depois de o evento de 2023 ter sido vítima de um clima excessivamente quente, Zorn e o único outro protagonista das motos, Dani Pedrosa(numa KTM RC16 de MotoGP com pneus de espigão), estiveram entre os que não participaram no programa principal. O mesmo acontece com os reboques do Skijoring. Os seus tractores e todos os outros carros que deveriam ter corrido foram, pelo menos, enviados em pequenos grupos para corridas de exibição na pista danificada.

Pedrosa e Zorn, condenados à inatividade, passaram muito tempo juntos como colegas de profissão e companheiros de sofrimento, com o piloto da KTM a interessar-se muito pelo desporto de Franky Zorn. "O Dani é um tipo muito sociável, como devem ser os colegas. Ele disse-me, depois das voltas de teste no ano passado, que foi uma experiência de condução incrível com os spikes e que gostou muito. Na Corrida no Gelo tivemos muito tempo para falar novamente e ele estava muito interessado na tecnologia da minha mota. Divertimo-nos muito juntos. O Dani é um tipo incrível", confirmou Franky numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

O piloto de 53 anos, que vive a menos de 15 quilómetros de distância, em Saalfelden, considerou uma pena também não ter podido correr em Zell am See, mas está mais preocupado com o seu desporto como um todo: "A velocidade no gelo desenvolveu-se de forma bastante negativa na região ocidental. Berlim já não existe e as corridas mais pequenas em gelo natural, como Weißenbach, St. Johann e Steingaden, há muito que deixaram de existir. O modo de corrida para a pista de gelo continua a existir, claro, mas as corridas são cada vez menos. O facto de, na Suécia, apenas se preencherem as lacunas com sessões de treino consome muito tempo e, em princípio, nada de real resulta disso. Na Rússia, todo o mês de fevereiro está cancelado, embora o desporto esteja em plena expansão. Até estão a construir estádios especiais de speedway no gelo, como as arenas de speedway na Polónia".

No entanto, Zorn não está aborrecido, pois tem mais tempo para vários projectos, sobretudo relacionados com a Red Bull. "É claro que temos alguns desportos que ficam muito bem com os spikes. Começámos com Marc Marquez na Honda de MotoGP em Kitzbühel, depois continuámos com Marcel Hirscher numa Husqvarna FC 350 no Reiteralm e depois o grande projeto com o downhiller Fabio Wibmer no Streif. Também fiz os espigões para esse projeto. Penso que, em 24 horas, havia mais de um milhão de seguidores no YouTube. É incrivelmente divertido preencher as lacunas".