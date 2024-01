Speedway sur glace : un championnat du monde n'est pas une obligation pour Franky Zorn

Dans la deuxième partie de notre entretien avec Franky Zorn en marge de l'Ice Race Zell am See, le double vice-champion du monde de speedway sur glace (2000 et 2023) a fait part de ses inquiétudes concernant la situation actuelle des Chevaliers à pointes.

Le Eisspeedway Berlin devrait être de l'histoire ancienne, il est actuellement interdit de se rendre en Russie, les courses sur des patinoires naturelles comme celles de Weißenbach, St. Johann ou Steingaden ont également disparu de la scène. Pour les pilotes de speedway sur glace d'Europe de l'Ouest, la ligue suédoise est devenue un terrain de jeu.

Autrefois, des étrangers isolés participaient aux courses de la ligue suédoise, mais le pays des trois couronnes lui-même s'affaiblit actuellement. Ainsi, seuls trois Suédois figuraient généralement sur la liste des participants à chaque course. Ove Ledström, qui s'était retiré, a aidé l'équipe Inn-Isar. Le champion a été l'équipe Strömsunds MC, pour laquelle l'Autrichien Franky Zorn, l'Allemand Hans Weber et le Néerlandais Jasper Iwema ont marqué des points.

Les deux meilleurs Suédois, le champion du monde Martin Haarahiltunen et Niclas Svensson, ont dû déclarer forfait pour cause de blessure, et le fils de Stefan Svensson, qui souffre d'une blessure compliquée au dos, devrait également être absent de la série des Mini-Grand-Prix. Stefan, 65 ans, pourrait remplacer son fils.

Le speedway sur glace est-il en général toujours sur le déclin ? Franky Zorn a répondu à cette question lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Ce n'est plus comme ça que ça doit être, c'est clair. Même en Suède, c'est plutôt de l'enroulement. Quelqu'un arrive, quelqu'un part, puis quelqu'un est blessé. Ça se passe comme ça. Si on regarde maintenant les qualifications à Örnsköldsvik, il y a une poignée de coureurs qui ont un bon niveau. Derrière, il n'y a pas grand-chose. Le plus important, c'est d'avoir un champ de coureurs digne des championnats du monde. Là, cinq Russes y ont apporté un tout autre niveau par le passé et ont fixé des critères auxquels les autres ont pu se référer".

Il est maintenant facile de faire un état des lieux, mais qu'est-ce qui devrait changer ? L'habitant de Saalfelden, âgé de 53 ans, a également son avis sur la question : "Mes différents projets avec des pneus cloutés pour d'autres disciplines permettent de toucher un autre public et pourraient rendre le speedway sur glace à nouveau plus intéressant sur le plan médiatique. Nous avons de très bonnes conditions pour les médias. Nous avons un ovale dans un stade, ce qui signifie que cela ne se perd pas et que les dépenses pour les productions télévisées sont raisonnables".

"Le speedway sur glace a tout ce qu'il faut pour être un sport intéressant. C'est spectaculaire par les inclinaisons et aussi assez dangereux par les crampons. C'est ce qui plaît aux gens. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à en faire quelque chose de vraiment intéressant. Les droits de télévision sont toujours détenus par la FIM et les organisateurs locaux ne peuvent guère les exploiter au niveau régional. C'est mauvais. On laisse aussi beaucoup de potentiel en ce qui concerne les activités sur les médias sociaux".

Faut-il chercher un promoteur externe sur le modèle des GP de speedway ? "En théorie, oui, mais dans la pratique, ce n'est probablement pas réalisable actuellement, car chaque organisateur travaille certes selon les directives de la FIM, mais chacun fait quand même son propre truc à différents égards. Il faut une série de cinq à six courses, au minimum à l'Ouest, mais si possible aussi en Russie. Cela ne doit pas être un championnat du monde, mais avec du personnel fixe pour la commercialisation, la presse et tout ce qui va avec. Et avec de bons prix pour attirer les meilleurs coureurs, ce serait une possibilité".

Maintenant que la ligue suédoise est terminée, la prochaine étape pour Zorn est la course des championnats d'Europe à Sanok, dans l'est de la Pologne. Il s'agira pour lui de défendre avec succès son titre européen de l'année dernière. Mais avant cela, il veut retourner en Suède pour s'entraîner, ses deux vélos de course étant de toute façon encore en haut.

Lors des championnats du monde, qui se dérouleront sur deux jours à Inzell en mars et début avril à Heerenveen aux Pays-Bas, il souhaite améliorer son classement de l'année dernière, où il avait terminé deuxième.