Speedway su ghiaccio: un campionato del mondo non è un obbligo per Franky Zorn

Nella seconda parte della nostra conversazione con Franky Zorn a margine dell'Ice Race Zell am See, il due volte vice campione del mondo di ice speedway (2000 e 2023) ha espresso le sue preoccupazioni sull'attuale situazione degli Spike Knights.

L'ice speedway di Berlino è probabilmente storia, i viaggi in Russia non sono attualmente consentiti e anche le gare su piste di ghiaccio naturale come quelle di Weißenbach, St. Johann o Steingaden sono scomparse dalla scena. Il campionato svedese è diventato il centro dell'attenzione dei piloti di ice speedway dell'Europa occidentale.

In passato, alle gare del campionato svedese partecipavano anche alcuni stranieri, ma attualmente anche il paese dei tre coroni si sta indebolendo. Di conseguenza, di solito ci sono solo tre svedesi nella formazione per ogni gara. Ove Ledström, che si era ritirato, ha dato una mano con la squadra di Inn-Isar. I campioni sono stati Strömsunds MC, per i quali l'austriaco Franky Zorn, il tedesco Hans Weber e l'olandese Jasper Iwema hanno segnato i punti.

I due migliori svedesi, il campione del mondo Martin Haarahiltunen e Niclas Svensson, si sono dovuti ritirare per infortunio, e anche il figlio di Stefan Svensson potrebbe essere escluso dalla serie dei Mini Grand Prix a causa di un complicato infortunio alla schiena. Il 65enne Stefan potrebbe sostituire il figlio.

Lo speedway su ghiaccio in generale è ancora in declino? Franky Zorn ha risposto a questa domanda in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Non è più come dovrebbe essere, questo è chiaro. Anche in Svezia, è più che altro una spirale. Qualcuno arriva, qualcuno se ne va, poi qualcuno si infortuna. È così che vanno le cose. Se si guarda alle qualifiche di Örnsköldsvik, ci sono pochi piloti che sono a un buon livello. Non c'è molto dietro di loro. La cosa più importante è avere un gruppo di piloti degno di un Campionato del Mondo. In passato, cinque russi hanno portato un livello completamente diverso e hanno stabilito degli standard in base ai quali gli altri si sono potuti orientare".

Ora è facile fare un bilancio, ma cosa deve cambiare? Il 53enne di Saalfelden ha un'opinione anche su questo: "I miei vari progetti con pneumatici chiodati per altre discipline attirano un pubblico diverso e potrebbero rendere lo speedway su ghiaccio di nuovo interessante per i media. Abbiamo ottime condizioni per i media. Abbiamo un ovale in uno stadio, il che significa che non si perde e che lo sforzo per le produzioni televisive è gestibile".

"Lo speedway su ghiaccio ha tutte le carte in regola per essere uno sport interessante. È spettacolare grazie alle curve a gomito e piuttosto pericoloso per via degli spuntoni. La gente lo ama. Ma nessuno è ancora riuscito a farne qualcosa. I diritti televisivi sono ancora della FIM e gli organizzatori locali difficilmente riescono a sfruttarli a livello regionale. Questo è un male. Anche per quanto riguarda le attività sui social media, il potenziale non viene sfruttato".

Dovremmo cercare un promotore esterno sulla falsariga dei GP di speedway? "In teoria sì, ma in pratica probabilmente al momento non è possibile, perché ogni organizzatore lavora secondo le linee guida della FIM ma fa comunque le sue cose in vari settori. Abbiamo bisogno di una serie con un minimo di cinque sei gare in Occidente, ma preferibilmente anche in Russia. Non deve essere un Campionato del Mondo, ma con personale permanente per il marketing, la stampa e tutto ciò che ne consegue. E con un buon montepremi per attirare i migliori piloti, sarebbe una possibilità".

Ora che il campionato svedese è terminato, la prossima gara in programma per Zorn è quella del campionato europeo a Sanok, nella Polonia orientale. Il suo obiettivo è quello di difendere il titolo europeo conquistato lo scorso anno. Prima di allora, però, vuole tornare in Svezia per allenarsi, visto che le sue due biciclette sono ancora lassù.

Ai Campionati del Mondo, con due giornate di gara ciascuna a Inzell in marzo e a Heerenveen nei Paesi Bassi all'inizio di aprile, vorrebbe migliorare il risultato dell'anno scorso, quando arrivò secondo.