Velocidade no gelo: um campeonato do mundo não é obrigatório para Franky Zorn

Na segunda parte da nossa conversa com Franky Zorn, à margem da Ice Race Zell am See, o bicampeão mundial de velocidade no gelo (2000 e 2023) exprimiu as suas preocupações quanto à situação atual dos Spike Knights.

A pista de velocidade no gelo de Berlim passou provavelmente à história, as viagens para a Rússia não são atualmente permitidas e as corridas em pistas de gelo natural, como em Weißenbach, St. Johann ou Steingaden, também desapareceram da cena. A liga sueca tornou-se agora o centro das atenções dos pilotos de velocidade no gelo da Europa Ocidental.

Antigamente, alguns estrangeiros participavam nas corridas da liga sueca, mas o país da tríplice coroa também está a enfraquecer. Por isso, em cada corrida, há apenas três suecos no alinhamento. Ove Ledström, que já se tinha reformado, ajudou a equipa do Inn-Isar. O campeão foi o Strömsunds MC, para o qual o austríaco Franky Zorn, o alemão Hans Weber e o holandês Jasper Iwema marcaram os pontos.

Os dois melhores suecos, o campeão do mundo Martin Haarahiltunen e Niclas Svensson, tiveram de se retirar devido a lesões, sendo provável que o filho de Stefan Svensson também fique de fora do Mini Grande Prémio devido a uma lesão complicada nas costas. Stefan, de 65 anos, poderá substituir o seu filho.

A velocidade no gelo em geral ainda está em declínio? Franky Zorn respondeu a esta pergunta numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Já não é a forma como deveria ser, isso é claro. Mesmo na Suécia, é mais como um enrolador. Alguém vem, alguém vai, depois alguém fica ferido. É assim mesmo. Se olharmos para a qualificação em Örnsköldsvik, há um punhado de pilotos que estão a um bom nível. Não há muito atrás deles. O mais importante é ter um grupo de pilotos digno de um Campeonato do Mundo. No passado, cinco russos trouxeram um nível completamente diferente e estabeleceram padrões pelos quais os outros se podiam orientar".

Agora é fácil fazer um balanço, mas o que é que precisa de mudar? O piloto de Saalfelden, de 53 anos, também tem uma opinião sobre o assunto: "Os meus vários projectos com pneus com pregos para outras disciplinas estão a atrair um público diferente e podem tornar o próprio gelo de velocidade novamente mais interessante para os meios de comunicação social. Temos condições muito boas para os media. Temos uma oval num estádio, o que significa que não se perde e que o esforço para as produções televisivas é controlável."

"A pista de gelo tem tudo o que um desporto interessante precisa. É espetacular por causa das curvas inclinadas e bastante perigoso por causa dos picos. As pessoas adoram-no. Mas ainda ninguém conseguiu fazer algo de verdadeiramente interessante. Os direitos televisivos continuam a pertencer à FIM e os organizadores locais dificilmente os conseguem aproveitar a nível regional. Isso é mau. Há também muito potencial que não está a ser explorado no que diz respeito às atividades nas redes sociais."

Devemos procurar um promotor externo, à semelhança dos GPs de velocidade? "Em teoria, sim, mas na prática isso provavelmente não é viável neste momento, porque cada organizador trabalha de acordo com as directrizes da FIM, mas continua a fazer o seu próprio trabalho em várias áreas. Precisamos de uma série com um mínimo de cinco ou seis corridas no Ocidente, mas de preferência também na Rússia. Não tem de ser um Campeonato do Mundo, mas com pessoal permanente para o marketing, a imprensa e tudo o que está associado. E com um bom prémio monetário para atrair os melhores pilotos, isso seria uma possibilidade".

Agora que o campeonato sueco terminou, a próxima corrida no programa de Zorn é a corrida do Campeonato Europeu em Sanok, no leste da Polónia. O seu objetivo é defender com sucesso o título europeu do ano passado. Antes disso, porém, quer regressar à Suécia para treinar, uma vez que as suas duas bicicletas ainda lá estão.

No Campeonato do Mundo, com dois dias de corrida em Inzell, em março, e em Heerenveen, nos Países Baixos, no início de abril, gostaria de melhorar o resultado do ano passado, em que ficou em segundo lugar.