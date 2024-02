Russie : Bogdanov et Valeev désormais à égalité en tête

Avec une journée de course désastreuse, Dmitry Solyannikov a fait ses adieux à la lutte pour le titre à trois courses de la fin du championnat russe. Comme à son habitude, il a commencé fort en remportant la manche de Vyatskiye Polyany, à 1000 kilomètres à l'est de Moscou, avant d'affronter Dmitry Koltakov lors de la deuxième manche. Comme on pouvait s'y attendre, Solyannikov a pris la tête de la course, mais au moment d'entamer le troisième tour, Koltakov a dépassé Solyannikov sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Solyannikov a tenté de le contrer, mais dans le virage d'arrivée du troisième tour, il a perdu le contrôle de sa moto lorsque sa roue arrière s'est détachée et qu'il a atterri dans les limites extérieures de la piste, constituées de neige. Dans la course suivante, Solyannikov est passé de la première à la dernière place et n'a pas marqué de points pour la deuxième fois lors de sa troisième course de la journée.

Alors que Solyannikov a perdu beaucoup de terrain dans la course au titre et compte désormais 13 points de retard, Nikita Bogdanov a remporté ses quatre premières manches et a réalisé une course solide. Dinar Valeev a fait tout aussi bien, mais il a perdu des points lors de la première manche en sortant des bandes derrière Igor Kononov et Koltakov et n'a pas réussi à dépasser Koltakov pendant la course. La 19e manche a vu s'affronter Valeev, Bogdanov et Solyannikov, et Bogdanov a dû laisser Valeev lui infliger la seule défaite de la journée, tandis que Solyannikov, handicapé, n'a pas pu se rapprocher des deux leaders.

Résultats du championnat russe Vyatskiye Polyany, jour 1 :

1. Nikita Bogdanov, 14 points

2. Dinar Valeev, 13 points

3. Dmitry Khomitsevich, 13

4. Dmitry Koltakov, 12

5. Konstantin Kolenkin, 10

6. Ivan Bolshakov, 9

7. Igor Kononov, 9

8. Ivan Gavrilov, 8

9. Nikita Toloknov, 8

10. Dmitry Solyannikov, 6

11. Matvey Volkov, 6

12. Vasily Nesytykh, 5

13. Sergey Makarov, 3

14. Vladimir Fadeev, 3

15. Vladislav Martyanov, 1

16. Igor Saydullin, 0

Classement après 9 courses sur 12 :

1. Nikita Bogdanov, 120 points

2. Dinar Valeev, 120

3. Dmitry Solyannikov, 107

4. Dmitry Koltakov, 94

5. Dmitry Khomitsevich, 90

6. Nikita Toloknov, 71

7. Matvey Volkov, 68

8. Igor Kononov, 66

9. Sergey Makarov, 64

10. Konstantin Kolenkin, 62

11. Ivan Bolshakov, 46

12. Ivan Gavrilov, 46

13. Vasily Nesytykh, 46

14. Igor Saydullin, 20

15. Evgeniy Sharov, 19

16. Vladimir Fadeev, 19

17. Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 4