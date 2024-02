Russia: Bogdanov e Valeev ora a pari punti in testa alla classifica

Con una giornata di gara disastrosa, Dmitry Solyannikov si è ritirato dalla lotta per il titolo a tre gare dalla fine del campionato russo. Partito come al solito forte con una vittoria di manche a Vyatskiye Polyany, 1000 chilometri a est di Mosca, ha affrontato Dmitry Koltakov nella seconda manche. Come previsto, Solyannikov ha preso il comando, ma all'inizio del terzo giro Koltakov ha superato Solyannikov sul rettilineo d'arrivo. Solyannikov ha cercato di contrattaccare, ma all'ultima curva del terzo giro ha perso il controllo della sua moto quando la ruota posteriore si è staccata ed è finito nella barriera di neve esterna. Nella gara successiva, Solyannikov è sceso dal primo all'ultimo posto e non ha ottenuto punti per la seconda volta nella sua terza gara della giornata.

Mentre Solyannikov ha perso molto terreno nella lotta per il titolo e si trova ora a 13 punti di distanza, Nikita Bogdanov è stato in grado di vincere le sue prime quattro manche e di disputare un'ottima gara. Dinar Valeev è stato altrettanto forte, ma ha perso punti nella prima manche quando è uscito dal nastro dietro Igor Kononov e Koltakov e non è riuscito a superare Koltakov durante la gara. Nella manche 19, Valeev, Bogdanov e Solyannikov si sono incontrati e Bogdanov ha subito la sua unica sconfitta della giornata per mano di Valeev, mentre Solyannikov, menomato, non è stato in grado di recuperare il ritardo dai due leader.

Risultati Campionato russo Vyatskiye Polyany, 1° giorno:

1° Nikita Bogdanov, 14 punti

2. Dinar Valeev, 13

3. Dmitry Khomitsevich, 13

4. Dmitry Koltakov, 12

5. Konstantin Kolenkin, 10

6 Ivan Bolshakov, 9

7. Igor Kononov, 9

8. Ivan Gavrilov, 8

9. Nikita Toloknov, 8

10. Dmitry Solyannikov, 6

11° Matvey Volkov, 6

12. Vasily Nesytykh, 5

13. Sergey Makarov, 3

14 Vladimir Fadeev, 3

15 Vladislav Martyanov, 1

16° Igor Saydullin, 0

Classifica dopo 9 gare su 12:

1° Nikita Bogdanov, 120 punti

2. Dinar Valeev, 120

3. Dmitry Solyannikov, 107

4. Dmitry Koltakov, 94

5. Dmitry Khomitsevich, 90

6. Nikita Toloknov, 71

7. Matvey Volkov, 68

8° Igor Kononov, 66

9. Sergey Makarov, 64

10. Konstantin Kolenkin, 62

11. Ivan Bolshakov, 46

12. Ivan Gavrilov, 46

13. Vasily Nesytykh, 46

14. Igor Saydullin, 20

15. Evgeniy Sharov, 19

16. Vladimir Fadeev, 19

17 Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 4